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17.09.2020 14:55
Рубрика: Общество

В финальном испытании вакцины "Вектора" примут участие 3 тысячи человек

Текст: Светлана Ментюкова
Не менее трех тысяч добровольцев планируется привлечь для проведения третьего финального этапа исследований вакцины, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа "Вектора" Александр Рыжиков заявил в Instagram Роспотребнадзора.
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

"Не менее 3 тысяч добровольцев планируется привлечь для проведения третьего этапа исследований вакцины "Вектора". В первых этапах исследования вакцины принимают участие 100 добровольцев. Этого достаточно для сбора необходимых данных", - сообщил Александр Рыжиков.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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По его словам, для первой и второй фазы, согласно нормативным документам, было достаточно меньшего количества.

Первые результаты исследований вакцины против коронавируса, разработанной "Вектором", появятся в открытом доступе в ближайшие месяцы, как в отечественных, так и в зарубежных научных изданиях. Пока, уточнил Александр Рыжиков, готовятся документы для патента. По его словам, вакцина "Вектора" доказала свою безопасность на этапе доклинических и первой фазы клинических исследований.

"Безвредность вакцины изучается на этапе доклинических исследований, мы изучили ее действие примерно на 1,5 тысячах разных животных. Это мыши, крысы, морские свинки, кролики, хомяки, хорьки, нечеловекообразные приматы. Далее безвредность вакцины проверяется в первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины", - подчеркнул он.

Рыжиков пояснил, что последствия вакцинации будут выяснены после завершения третьей фазы клинических исследований. Однако, по его словам, болезненные ощущения в месте укола - это "вся опасность, которая может быть" от вакцинации.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины завершатся 30 сентября.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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