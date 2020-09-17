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17.09.2020 16:11
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным

Текст: Татьяна Замахина

Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального - прямое вмешательство во внутренние дела РФ. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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В принятом сегодня документе содержится призыв к ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и существенно пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального.

На самом деле, в резолюции между строк предлагается принять "стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию РФ, отметил Слуцкий. По его словам, это является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела России. Политик считает, что таким образом "европарламентарии, по сути, подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите".

Он оценил решения европейских властей как "антироссийский спектакль", который развязан в целях дальнейшего сдерживания России - в первую очередь в экономической плоскости. Кроме того, это плод очередных попыток влияния на внешнеполитический курс РФ.

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Такого рода шаги - "это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта "Северный поток - 2", подчеркнул глава комитета.

При этом он обратил внимание на то, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, а значит остается "небольшая надежда, что здравомыслящие политики, принимающие ключевые решения в государствах Евросоюза, останутся в стороне от политизированных и явно не соответствующих действительности оценок евродепутатов".

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