В Гослитмузее открылась выставка, посвященная Илье Остроухову

С начала прошлого века этот особняк в приарбатском переулке - место встреч ценителей искусства и литературы. Илья Семенович Остроухов собирал в своем доме в Трубниковском, 17, коллекцию иконописи и живописи, после революции дом стал Музеем, филиалом Третьяковки, потом отделом Государственного литературного музея "Дом Остроухова"… Сейчас с этого названия можно временно снять кавычки: Илья Сергеевич словно вернулся в свой особняк, здесь снова - и иногда даже на своих старых местах - картины, рисунки, иконы из уникального домашнего музея художника и коллекционера, его письма и книги.

На открытие выставки "Илья Остроухов: художник, коллекционер, музейщик" в среду собрались представители Третьяковской галереи, Музеев-заповедников "Абрамцево" и "Поленово", потомки Боткиных - чтобы вместе вспомнить человека, давно заслужившего благодарную память и, наконец-то, удостоившегося персональной выставки.

Серов, Остроухов, Коровин, Репин, Васнецов - какая же была компания в Абрамцевском кружке! Илья попал туда через издателя Александра Мамонтова, которому принес свои очерки о жизни птиц средней полосы России (в юности он собирал образцы флоры и фауны) и прекрасно образованный, владеющий языками, любитель оперы, хорошо игравший на рояле, быстро стал своим в Абрамцеве. Вот набросок Серова, на котором Остроухов и Елизавета Мамонтова в 4 руки играют Бетховена, нарисованные Васнецовым и Остроуховым декорации и афиша к домашнему спектаклю "Снегурочка", улыбающиеся итальянские мальчики на этюде, написанном Остроуховым на одном из абрамцевских "рисовальных" вечеров…

Выпускник Практической академии коммерческих наук мог бы стать купцом, как отец, но взялся учиться живописи. Почти первый зал выставки это его пейзажи, большие и малые, а в центре всего - "Сиверко", авторская копия холста с изгибающейся полноводной рекой, главная работа Остроухова-живописца, названная Третьяковым лучшим пейзажем в своем собрании (ее оригинал в ГТГ - напротив "Над вечным покоем" Левитана).

А за 8 лет до этого триумфа, накопив 50 рублей, начинающий художник Остроухов отправился к Поленову с просьбой продать ему какой-нибудь этюд. Но друг Саввы Мамонтова эту вот "Лодку" на окской глади ему подарил - и с этюда 20х30 началась остроуховская коллекция. На которую ему вскоре уже не было нужды копить: будущий коллекционер взял в жены дочь богатого чаеторговца Наталью Боткину.

…Вот они на фото пьют чай ровно на том месте, на котором сейчас стоим мы с куратором выставки Ольгой Залиевой (только теперь это не солнечная терраса, а комната музея) - Наталья Боткина, Павел Третьяков, супруги Прянишниковы. Это фото 1891 года и Наталья Петровна смотрит в сторону проходной "портретной", где стояли стулья, бюро, тут же высокий комод, висели Левицкий и Кипренский. Уголок "портретной" устроен и на выставке - немного в другом месте, но с той же мебелью и теми же работами.

Остроухов, еще учась живописи, выделялся из общей массы: отказавшись, например, от академического копирования античных бюстов углем, он сразу принес художнику Александру Киселеву, учителю мамонтовских детей, копию маслом известного пейзажа - удивившую мастера качеством. Покупая живопись, он гнался не за именами, но за качеством работ, иногда и безымянных, но с индивидуальностью. На выставке в Гослитмузее нет федотовской "Анкор, еще анкор!" из собрания Остроухова, украсившую со временем Третьяковку, но вот в бывшей "портретной" "Портрет Е.Шмит" с дамой в белом капоре, "Семья художника Ступина" - безымянные, начала 19 века, сдержанные по цвету, напоминающие поздних фламандцев. И обе этюдного формата: дом в Трубниковском был не так велик, чтобы вмещать большие картины. И у друзей он покупал эскизы, в которых бывало сжато содержание и качество законченной работы: на выставке нет репинского этюда "Голова Горбуна" - но ГТГ отдала на выставку "Боярышню со скрещенными на груди руками", набросок к "Боярыне Морозовой".

Третьяков, близко познакомившись с Остроуховым, был удивлен правильностью его суждений и художественным чутьем, а своим сотрудникам говорил: "Внимательно слушайте, что говорит Остроухов о картинах. Это лучший судья по живописи". И вскоре после смерти создателя Третьяковки Илья Семенович возглавил Совет галереи - и вот эскиз Васнецова, по которому перестроили ее фасад, принявший современный вид, началась расчистка и реставрация лучших картин Третьяковки. А ее фонды пополнились Боровиковским, Левитаном, спорными тогда Сарьяном и Сомовым и другими.

"Старые русские иконы - вот истинное большое искусство", сказал в 1911 году Анри Матисс, увидав коллекцию икон Третьяковки и остроуховскую. В 1904 году Остроухов стал инициатором создания в иконного зала в галерее и в собственном доме, на верхнем этаже, став одним из первых собирателей икон в Москве - к их отбору он подходил со своей фирменной тщательностью.. Богоматерь Коневская и Спас Нерукотворный 16 века, фигурные Царские врата 15-го и еще несколько образов из его коллекции, больше в торце зала на верхнем этаже музея не уместилось бы. Но мы слишком долго ничего не знали об Остроухове - и разве можно было не показать на выставке меню званых обедов в Трубниковском, фотографии и рисунки их гостей - от Шаляпина до Дягилева, шуточных стихов, набросанных Поленовым в честь именинника Остроухова в Абрамцево? А в разделе, посвященном жизни галереи после революции, не показать хлебных карточек уже не владельца, а директора Музея иконописи и живописи, постановления о лишении его избирательных прав и, конечно, документов, посвященных разделу между Третьяковкой и другими музеями после смерти музейщика и коллекционера коллекции и библиотеки Остроухова, насчитывавшими тысячи и тысячи артефактов?..

С выставки "Илья Остроухов: художник, коллекционер, музейщик" начинается сотый год жизни Гослитмузея, ныне - Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Впереди выставки, посвященные Мандельштаму, Куприну-Бунину-Чехову, в декабре вспомнят Фета. Подарившему Остроухову вот этот сборник своих стихов с правкой Тургенева.