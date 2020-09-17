В Японии готовят к переизданию книгу нового премьера Суги

В Японии собираются переиздать книгу нового премьер-министра страны Ёсихидэ Суги, который 16 сентября был официально утвержден национальным парламентом на своем посту.

Произведение называется "Готовность политика". Ожидается, что второе издание поступит в продажу во второй половине октября, передает газета "Токио симбун".

Напомним, что книга "Готовность политика" за авторством Суги вышла в свет в 2012 году. В настоящее время в интернет-магазинах можно приобрести ее подержанный экземпляр по стоимости около 300 долларов.