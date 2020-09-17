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17.09.2020 20:35
Рубрика: В мире

В Японии суд решил судьбу останков лидера "Аум-Синрикё" Сёко Асахары

Текст: Константин Волков

Суд Токио 17 сентября вынес вердикт, что останки лидера секты "Аум-Синрикё" Сёко Асахары должны быть выданы его второй дочери. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Власти Японии казнили шесть последователей секты "Аум Синрике"

Прах Асахары хранился в следственном изоляторе после того, как в июле 2018 года лидер секты был повешен вместе с еще 12 соратниками и затем кремирован.

Асахара и его сподвижники по Аум Синрикё ("Учение истины Аум", террористическая деструктивная секта, основанная Асахарой в 1987 году) были осуждены за многочисленные преступления, главным из которых стала газовая атака с применением отравляющего вещества зарин в токийском метро 20 марта 1995 года. Тогда, по разным данным, погибло от 12 до 27 человек, несколько десятков получили серьезные отравления.

В Японии кремировали тело лидера "Аум Синрике"

Преемником "Аум-Синрикё" считается организация "Алеф", которая, по ее утверждению, пересмотрела свои религиозные доктрины. Также в этой организации был создан фонд для выплат компенсаций пострадавшим в зариновой атаке. Однако "Алеф" (и еще две отколовшиеся от нее группы) все равно продолжает находиться под усиленным вниманием японских спецслужб. В частности, есть опасение, что останки Асахары могут стать объектом поклонения среди членов секты.

Тем временем борьба за останки Асахары развернулась в его семье. На прах казненного террориста претендуют его четыре дочери и мать, причем они пока что не смогли договориться между собой и предпочитают выяснять право наследования через суд.

В мире Восточная Азия Япония

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