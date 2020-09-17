В Японии суд решил судьбу останков лидера "Аум-Синрикё" Сёко Асахары

Суд Токио 17 сентября вынес вердикт, что останки лидера секты "Аум-Синрикё" Сёко Асахары должны быть выданы его второй дочери. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Прах Асахары хранился в следственном изоляторе после того, как в июле 2018 года лидер секты был повешен вместе с еще 12 соратниками и затем кремирован.

Асахара и его сподвижники по Аум Синрикё ("Учение истины Аум", террористическая деструктивная секта, основанная Асахарой в 1987 году) были осуждены за многочисленные преступления, главным из которых стала газовая атака с применением отравляющего вещества зарин в токийском метро 20 марта 1995 года. Тогда, по разным данным, погибло от 12 до 27 человек, несколько десятков получили серьезные отравления.

Преемником "Аум-Синрикё" считается организация "Алеф", которая, по ее утверждению, пересмотрела свои религиозные доктрины. Также в этой организации был создан фонд для выплат компенсаций пострадавшим в зариновой атаке. Однако "Алеф" (и еще две отколовшиеся от нее группы) все равно продолжает находиться под усиленным вниманием японских спецслужб. В частности, есть опасение, что останки Асахары могут стать объектом поклонения среди членов секты.

Тем временем борьба за останки Асахары развернулась в его семье. На прах казненного террориста претендуют его четыре дочери и мать, причем они пока что не смогли договориться между собой и предпочитают выяснять право наследования через суд.