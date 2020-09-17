В Канаде автомобиль сбил девять пешеходов

В Монреале 38-летний водитель помещен под стражу после того, как сбил девять пешеходов, включая двоих детей. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Автомобиль сбил первого человека в 12:45 по местному времени на углу бульвара Ланжелье и Дижон-стрит. Затем транспортное средство выехало на тротуар, сбив еще восемь человек - шесть взрослых и двоих детей, включая трехлетнюю девочку, сообщает канадский телеканал CTV News.

Водитель был арестован, его отправили на медицинское обследование. "Он не разгонялся и не ехал быстро, но в какой-то момент просто выехал на тротуар", - рассказали в полиции. Медэкспертиза показала, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Подозреваемый выглядел шокированным, когда его арестовали.

Следователи также изучают техническое состояние машины, чтобы определить, были ли какие-либо механические проблемы.