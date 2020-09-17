В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ

В Кремле негативно восприняли идею Варшавы арестовать российских авиадиспетчеров, которые работали во время крушения самолета президента Леха Качиньского.

Пресс-секретарь генпрокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что будет инициирована процедура ареста авиадиспетчеров​​​. Если суд примет такое решение, то их объявят в международный розыск для выдачи польским властям.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

"В целом, концептуально... скажу так, относимся негативно", - заключил представитель Кремля, говоря об отношении Москвы к такой инициативе.