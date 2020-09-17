В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"

Саммит в "нормандском формате" нужен не ради встречи, а ради результата, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".

"Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в "нормандском формате", - заметил пресс-секретарь президента. "Единственная здесь загвоздка - что считать обозримым будущим, - продолжил он. - Встреча должна быть подготовлена... И, как минимум, для этой встречи, мы должны зафиксировать выполнение договоренностей, которые были достигнуты и зафиксированы на бумаге в Париже в ходе встречи глав государств".

Помощники лидеров будут и дальше встречаться, продолжат работу, чтобы нащупать пути для продвижения по выполнению ранее достигнутых договоренностей, сказал Песков.

"Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", - подчеркнул представитель Кремля.

"У российской стороны есть политическая воля к продолжению работы в рамках "нормандского формата", - заключил Песков, добавив, что альтернативы этому формату нет.