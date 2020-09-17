В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой

Пока преждевременно обсуждать конкретные даты возобновления авиасообщения России с популярными европейскими туристическими направлениями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано", - заявили в ведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, поэтому необходимо "сохранять осторожность и бдительность" для поддержания позитивных тенденций, наметившихся в последнее время. В связи с этим решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения следует сначала тщательно проработать и принять с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в России, так и в мире, отметили в министерстве.

К настоящему времени России возобновила международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию.