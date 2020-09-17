В НАСА заявили о планах США установить на Луне свои правила

Для успешного международного взаимодействия на Луне необходимо выработать нормы поведения, соответствующие американским ценностям. С таким заявлением выступил руководитель НАСА Джим Брайденстайн во время видеотрансляции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Когда мы попадем на Луну, мы установим нормы поведения на Луне", - цитирует РИА Новости Брайденстайна. Он пояснил, что речь идет не о чем-то уникальном только для Америки, а о том, что важно для всех - открытость в науке. При этом за нарушение норм глава НАСА предлагает наказывать.

Брайденстайн заявил, что лунная программа США "Артемида" очень популярна в мире. По его словам, все хотят отправиться на Луну и Марс. "Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения", - подчеркнул глава НАСА.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа "Артемида" состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.