В октябре станут известны победители конкурса инновационных фармацевтических и медицинских разработок "Стартап-ралли-2020", который уже несколько лет проходит по инициативе Минпромторга России. "РГ" познакомилась с самыми интересными проектами.

Это было совсем непросто: экспертам для оценки было передано более 100 проектов из почти 130 заявленных по нескольким направлениям, включая цифровые технологии, разработку медицинских изделий и новых перспективных лекарств.

Компетентная комиссия отобрала самые интересные и многообещающие разработки, но кто именно станет победителем из довольно обширного перечня финалистов, станет ясно в заключительный день форума "Биотехпром" в Геленджике. Кстати, в рамках экспозиционной части форума можно будет поближе познакомиться с проектами-конкурсантами.

Современную медицину невозможно представить без новых инновационных лекарств, медоборудования, разнообразных средств диагностики - от высокоточных лабораторных тест-систем и до самой сложной медицинской техники. Причем одно из трендовых направлений - это технологии, которые позволяют совместить уточнение диагноза с немедленным оперативным лечением, это востребовано в кардиологии, онкологии, других направлениях медицины. Современный уровень подготовки требует от врача владения огромным массивом знаний - одних только лекарств на рынке десятки тысяч, и нужно не просто помнить их назначение, но и знать, как они сочетаются друг с другом при комплексной терапии, если у больного сразу несколько хронических заболеваний. И здесь на помощь медикам приходит информатизация. Проекты по разработке программного обеспечения - и в области диагностики, и помогающие врачу выбрать правильную тактику лечения - тоже представлены на конкурсе.

Авторы проектов - это и коммерческие компании, и университеты, и НИИ. Многие проекты создавались совместно - бизнес ищет перспективные идеи и помогает ученым, доводя их из разряда "может быть" в "точно работает".

Вот, например, технология сверхточного обнаружения опухолей с помощью флуоресцентной томографии медицинскими лазерами. Ее предложила группа специалистов из Санкт-Петербурга. С помощью такого лазера можно не только увидеть новообразование, но и сразу убивать злокачественные клетки - это тот самый формат совмещенных диагностических и лечебных техник.

Технологии, которые позволяют индивидуализировать медицинскую помощь, - это будущее мирового здравоохранения

"Мы проводим исследования возможности совмещения гипертермальной и фотодинамической терапии с диагностической функцией. Когда закончим клинические испытания флуоресцентных меток, которые сейчас используются для постановки окончательного диагноза, и выведем продукт на рынок, приступим к доработке технологии до возможности одновременного воздействия на опухоль и ее разрушения", - пояснили "РГ" авторы проекта.

Не менее интересная разработка - гибридные сосудистые протезы малого диаметра для замены поврежденных сосудов. Они изготовлены из особого двухслойного материала, что сводит к минимуму риск осложнений, когда после вживления искусственные сосуды воспринимаются организмом как инородные тела. К тому же инновационный материал, из которого изготовляют такие "дубликаты" для сосудов, со временем замещается собственной тканью. "Использование протеза из двух материалов, дополняющих друг друга, сегодня кажется более перспективным, и осуществить его, как нам кажется, проще, чем разработать универсальный монослойный продукт, который бы сочетал в себе все нужные свойства", - поясняют авторы проекта.

Заявки на конкурс традиционно принимали по двум направлениям: "Фармацевтика" и "Медицинские изделия", выделив в отдельный блок цифровые продукты, включая и программы на базе искусственного интеллекта. В этом году появилась еще одна номинация "Персонализированная медицина" - это, в сущности, соответствие нынешним вызовам. Ведь современная медицина уже не мыслима без индивидуального (или "персонализированного") подхода к лечению каждого больного, ведь здоровы все одинаково, а вот болеют по-разному.

"Технологии, которые позволяют индивидуализировать медицинскую помощь, - это будущее мирового здравоохранения, - говорит Дмитрий Козлов, руководитель отдела по взаимодействию с органами госвласти и доступу препаратов на рынок компании "Рош". - Поэтому мы приняли решение поддержать номинацию "Персонализированная медицина", чтобы иметь возможность находить такие инновационные решения и помогать внедрять их в практику".

В направлении "Персонализированная медицина" оценивалось 27 работ, и семь из них оказались в числе финалистов. Так, ученые Петрозаводского госуниверситета предложили систему предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении. Webiomed - так называется эта программа - помогает оценить риски развития неинфекционных заболеваний у конкретного больного. Врачу только нужно тщательно собрать анамнез и ввести в систему данные о пациенте. В ответ программа выдает персональные рекомендации для врача и пациента по каждому клиническому случаю. Сегодня этот "советник врача" уже используется в 28 клиниках Карелии, Ямало-Ненецкого АО, Кировской и Волгоградской областей, Алтайского края.

Дословно

Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России:

- В последние годы происходит качественный скачок в развитии медицины, и во многом это связано с формированием персонализированных подходов к прогнозированию, профилактике и лечению заболеваний. В нашей стране есть немало научных разработок в этой сфере. Уже сегодня российские ученые создают инновационные препараты, технологии и методики, которые помогут и врачам, и пациентам. Такие проекты необходимо поддерживать, и мы готовы это делать.