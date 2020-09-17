Портреты Гитлера, изображения свастики и флагов третьего рейха, фотомонтажи, имитирующие мучения узников концлагерей в газовых камерах и расстрелы людей с темным цветом кожи - такой шокирующий контент обнаружили немецкие полицейские в чатах WhatsApp, в которых состояли их коллеги из земли Северный Рейн - Вестфалия.

Патрушев: Лозунги фашистов и нацистов вновь звучат на площадях ряда стран Почти три десятка предполагаемых неонацистов в погонах (среди них и мужчины, и женщины) отстранены от работы. Глава МВД региона Херберт Реуль назвал скандал "позором для полиции". Оперативники провели рейды в 34 полицейских отделениях и частных квартирах сразу в пяти городах. Главным рассадником неонацистских настроений оказался полицейский президиум Эссена - там под подозрение попали 25 сотрудников, включая главу дежурной группы. Пока уголовное дело возбуждено против 14 главных подозреваемых.