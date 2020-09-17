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17.09.2020 19:57
Рубрика: В мире

Чат попутал

В полиции ФРГ выявили группу неонацистов
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Портреты Гитлера, изображения свастики и флагов третьего рейха, фотомонтажи, имитирующие мучения узников концлагерей в газовых камерах и расстрелы людей с темным цветом кожи - такой шокирующий контент обнаружили немецкие полицейские в чатах WhatsApp, в которых состояли их коллеги из земли Северный Рейн - Вестфалия.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Почти три десятка предполагаемых неонацистов в погонах (среди них и мужчины, и женщины) отстранены от работы. Глава МВД региона Херберт Реуль назвал скандал "позором для полиции". Оперативники провели рейды в 34 полицейских отделениях и частных квартирах сразу в пяти городах. Главным рассадником неонацистских настроений оказался полицейский президиум Эссена - там под подозрение попали 25 сотрудников, включая главу дежурной группы. Пока уголовное дело возбуждено против 14 главных подозреваемых.

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