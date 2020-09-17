В России изменятся правила приема в университеты

Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года. Документ, определяющий, как будут поступать в вузы в следующем году, традиционно принимается заранее, для удобства потенциальных абитуриентов - выпускников школ и колледжей. Как правило, из года в год изменений - минимум. В этот раз все по-другому. В новых правилах действительно много нового.

Так, с 2021/22 учебного года вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить. Значит, у вузов появится больше абитуриентов, а у абитуриентов - больше возможностей.

Также со следующего учебного года вводится единый конкурс по "родственным" специальностям в пределах укрупненной группы. Если раньше, к примеру, на направления "Биология" и "Почвоведение" укрупненной группы специальностей "Биологические науки" были разные конкурсы, то теперь - один. Это позволит отобрать самых подготовленных абитуриентов в целом на факультет вуза, а уже после первого или второго года обучения разделить их по "профилям".

Кроме того, изменится количество направлений, на которые можно подавать документы. До сих пор действовало правило, которое каждый абитуриент мог рассказать наизусть: "пять вузов по три направления в каждом". Теперь придется заучивать новое: минимум на два, а максимум - на десять направлений подготовки в рамках одного вуза. Количество направлений университеты будут устанавливать самостоятельно.

Еще одно очень важное изменение: процедура онлайн-приема документов становится обязательной для всех вузов наряду с очной подачей.

Что еще нового? Вузы с 2021 года будут сами устанавливать вступительные испытания для ребят, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. До сих пор перечень таких испытаний должен был совпадать с тем, что действует для выпускников школ. Можно будет внести изменения в заявление о приеме или, если вдруг передумал, подать второе, например, по другой специальности. Ранее такое было возможно, только если отзывать первое.

Процедура онлайн-приема документов со следующего года станет обязательной для всех вузов наряду с очной подачей

Зачислять в студенты на бюджет по очной форме обучения станут в 2 этапа. Первый - приоритетное зачисление для тех, кто поступает без вступительных испытаний, по льготам и договорам о целевом обучении. Второй - основной этап зачисления. До настоящего времени основной этап делился на первую и вторую "волну".

Конкурсные списки абитуриентов теперь будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день. До сих пор предусматривалось обновление один раз в день. Информацию о приеме, включая сами правила приема, вузы будут публиковать на сайтах не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема. Ранее - не позднее 1 октября.