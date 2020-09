В России показали фильм об Эрике Клэптоне

Эрик Клэптон - самый знаменитый, талантливый и техничный блюзмен мира. А согласно официальным статистикам, еще и гитарист мира N 2 (первый, конечно, гений Джими Хендрикс). А еще Клэптон - обладатель нескольких премий Grammy. И близкий друг Beatles, которые даже пригласили его сыграть соло на песне While My Guitar Gently Weeps c "Белого альбома", Человек с беспокойной душой и довольно невезучий.

Свои главные хиты Эрик Клэптон сочинил, когда ему было невыносимо грустно и больно от напастей. Фото: EPA