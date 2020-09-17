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17.09.2020 20:04
Рубрика: Культура

Слеза и блюз

В России показали фильм об Эрике Клэптоне
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Эрик Клэптон - самый знаменитый, талантливый и техничный блюзмен мира. А согласно официальным статистикам, еще и гитарист мира N 2 (первый, конечно, гений Джими Хендрикс). А еще Клэптон - обладатель нескольких премий Grammy. И близкий друг Beatles, которые даже пригласили его сыграть соло на песне While My Guitar Gently Weeps c "Белого альбома", Человек с беспокойной душой и довольно невезучий.
Свои главные хиты Эрик Клэптон сочинил, когда ему было невыносимо грустно и больно от напастей. Фото: EPA Свои главные хиты Эрик Клэптон сочинил, когда ему было невыносимо грустно и больно от напастей. Фото: EPA
Свои главные хиты Эрик Клэптон сочинил, когда ему было невыносимо грустно и больно от напастей. Фото: EPA

Все свои главные хиты Эрик Клэптон сочинял, когда ему было невыносимо больно и грустно от напастей. И Layla, и Tears In Heaven, и My Father s Eyes. Первую он наиграл, когда переживал о неразделенной любви к этой самой Лайле: у Эрика начался трудный роман с Патти Бойд, которую он долго уговаривал уйти от мужа - Джорджа Харрисона. Та отказалась, и гитарист на три года ушел в депрессию, пьянство и прочие неприятности.

Tears In Heaven посвящена четырехлетнему сыну Коннору, выпавшему из окна и разбившемуся насмерть. А My Father s Eyes - об ушедшем незадолго до этого из жизни отце, которого сам музыкант никогда не видел - в год рождения сына он вернулся с войны не к семье, а к новой возлюбленной, в Канаду. А еще о семье, и косвенно - Патти Бойд, на которой Эрик все-таки женился, но затем долго и мучительно переживал случившийся развод...

Получается, что своими главными хитами музыкант вновь подтверждал фразу из фильма Crossroads: "Блюз - это когда хорошему человеку плохо".

Да и сейчас мало что поменялось: в середине 2019-го в Голливуде случился большой пожар и ему снова не повезло. Среди записей, погибших в огне, оказались и мастер-тейпы Клэптона. А в 2020 году из-за пандемии ему пришлось отменить европейский тур, к которому гитарист готовился несколько лет. Впрочем, концерты состоятся год спустя, причем в Санкт-Петербурге он выступит 20 июня, а в Москве - 22-го и 23 июня.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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А пока в России состоялась большая премьера документального фильма к 75-летию Эрика Клэптона - одного из самых загадочных, малообщительных, скрытных и нетусовочных среди рок-звезд. Только близкий друг J.J. Cale может с ним сравниться: однажды он жаловался, что ненавидит славу, потому что она мешает спокойно ездить на рыбалку...

И, может, если бы не все эти несчастья, потери и разлуки, блюзы Клэптона и не стали бы такими задушевными, медитативными, неспешными, мудрыми и согревающими. Столь любимыми и популярными во всем мире. И об этом тоже этот английский фильм - "Эрик Клэптон: Жизнь в 12 тактах"...

12 тактов это как раз форма-конструкция классического блюза, которому он и посвятил свою жизнь. Биография артиста рассказана в его манере: не спеша, основательно - от детства до зрелых лет. За кадром голос самого Клэптона, комментирующего события, на экране - его известные и редкие фотографии, фрагменты выступлений и записей.

При этом главное действующее лицо в фильме даже не сам знаменитый гитарист, а его музыка. Причем, это не нарезка, а обычно довольно длительные фрагменты композиций.

На этом настоял сам Эрик Клэптон, пожелавший, чтобы зрители смогли услышать больше его музыки, а не историй о жизни, не всегда весе-лых.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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