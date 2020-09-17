В России создадут систему контроля качества зерна

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером парламента Алексеем Гордеевым предложила внести поправки в законы о зерне и о развитии сельского хозяйства. Суть их - в создании федеральной государственной системы контроля за качеством и прослеживаемости зерна.

Как следует из документа, в единую систему будет вноситься информация о производителях и переработчиках зерна, а также компаниях, осуществляющих хранение, транспортировку, реализацию, утилизацию зерна и продуктов его переработки. Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать зерно на территории России или экспортировать его будет нельзя.

Россия входит в тройку лидеров по экспорту зерна, и география поставок расширяется. Но поскольку конкуренция на мировом рынке усиливается, необходимо обеспечивать высокое качество зерна. Между тем сейчас в России единой системы, позволяющей отслеживать балансы зерна на всех этапах от его производства и ввода в оборот до вывода из оборота продуктов переработки зерна, нет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В первую очередь законопроект позволит создать информационную систему, которая будет отслеживать жизненный цикл зерна и продуктов его переработки от производства до выпуска в обращение. - пояснил "РГ" Алексей Гордеев. - Благодаря этой системе мы сможем предотвратить "серый" оборот пищевой продукции, а также сможем иметь данные по каждому производителю и региону в целом".

Кроме того, по его словам, будут созданы механизмы обеспечения зерна высокого качества, что укрепит наши позиции на мировом рынке. И мы сможем быть уверенными в том, что на перерабатывающие предприятия поставляется качественное зерно, а, следовательно, в дальнейшем из него будут произведены качественные пищевые продукты. "Контроль качества зерна и продуктов его переработки будут осуществлять сами участники рынка на добровольной основе, что, в свою очередь, позволит повысить доверие ко всей зерновой отрасли в целом", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Из-за отсутствия единой системы прослеживаемости нелегальные поставки зерна через Казахстан в прошлом году только из Сибири составили от 700 тысяч до 1 млн тонн

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт также заявил о необходимости создания подобной системы прослеживаемости. "Сегодня движение зерна идет без сопроводительных документов, которые говорят, где найти, кто чем обрабатывал - какими пестицидами. Мы вынуждены делать дополнительные исследования из-за того, что не знаем, а кто-то вообще их делал или нет, когда выпускал", - пояснил он.

По его мнению, в России необходимо выстроить такую систему, которая могла бы обеспечить покупателям нашего зерна прослеживаемость, безопасность и заявленное качество. Во избежание "недоразумений" с обнаружением ГМО в российском рапсе или "серым" экспортом зерна через Казахстан.