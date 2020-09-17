Сентябрь - международный месяц информированности о деменции. К сожалению, деменция (приобретенное слабоумие) и самая частая ее форма, болезнь Альцгеймера, до сих пор является неизлечимым заболеванием, хотя с момента ее открытия прошло уже больше ста лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире деменцией страдают более 50 миллионов человек, количество заболевших с каждым годом увеличивается на 7 миллионов человек. В России нет официальной статистики по болезни Альцгеймера. В 2018 году, по данным Минздрава России, этот диагноз был у 880 тысяч человек, по данным ВОЗ, их у нас не менее 2 миллионов. Такие различия в цифрах могут говорить о том, что этот диагноз не ставится или проблема игнорируется. В Фонде "Альцрус" мы часто слышим от ухаживающих за такими больными, что врач отправил пациента домой со словами: "Ну что вы хотите, возраст!". Да, с годами когнитивные функции (мышление, ориентация в пространстве и времени, способность запоминать и учиться и др.) снижаются. Но если это влияет на жизнь, и человек не может больше сам о себе заботиться, то это уже не просто старение, это болезнь, которая требует медицинской помощи и социальной поддержки. С другой стороны, родственники сами не всегда замечают признаки деменции и не обращаются к врачу, даже если пожилой человек уже имеет явные когнитивные нарушения, также списывая их на старость.

Но деменция - это не нормальный процесс старения, и при первых симптомах нужно обратиться к врачу. Хотя на них часто не обращают внимания. Например, бабушка вдруг сказала какую-то странную фразу или не узнала собственный двор, не смогла заплатить за продукты в магазине. Такие "звоночки" могут говорить о болезни. Специалисты выделяют самые распространенные признаки деменции. Это проблемы с краткосрочной памятью - человек задает один и тот же вопрос много раз, забывая ответ. У него часто меняется настроение, "испортился характер"; он теряется в привычных местах; не ориентируется во времени; не может выполнять то, что раньше давалось легко (сделать список продуктов, рассчитать деньги, заполнить квитанции). Нередко больной подозревает близких в воровстве, теряет вещи, собирает разный хлам, кладет вещи в странные места (ключи - в тапочки, кошелек - в стиральную машину и т.д.).

В группе риска по деменции находятся люди старше 65 лет. Поэтому родственникам нужно быть внимательными к ним и не бояться обратиться к врачу, если заметили какие-то нарушения.

Нас часто спрашивают: зачем лечить таких больных, если их нельзя вылечить? Однако под контролем врача и с медикаментозной терапией болезнь может протекать легче. Проблемами деменции может заниматься и невролог, и психиатр, а в некоторых случаях и терапевт или врач общей практики. Но на деле квалифицированных специалистов, понимающих это заболевание и знающих современные схемы лечения и купирования острых состояний, не хватает, хотя сейчас многое делается для развития гериатрической помощи. Открываются геронтологические центры, кабинеты памяти в поликлиниках, обучаются гериатры, но пока этого недостаточно. При первых признаках болезни врач должен провести тестирование, направить на анализы и исследования, например МРТ, и только после этого поставить диагноз и назначить терапию. Сейчас это мало где доступно.

Квалифицированных специалистов, понимающих это заболевание и знающих современные схемы лечения и купирования острых состояний, не хватает

Еще одна сложная проблема - одинокие пожилые люди. Если у такого человека началась деменция, то сам к врачу он не обратится. Обычно начинают бить тревогу соседи. Но осмотреть больного или госпитализировать без его согласия или согласия его родственников нельзя, а он сам может и на порог не пустить врача. Как помочь - это очень трудный вопрос.

Конечно, существует огромное количество проблем и у ухаживающих. Бывает, что родственник вынужден уйти с работы, чтобы посвятить себя уходу за своим близким. И все, на что он может рассчитывать, это компенсация по уходу в 1200 рублей (в каких-то регионах чуть больше). Хотя есть прецеденты, где эта сумма увеличена до 10 тыс. местными властями (Московская область, Приморский край). Но при этом ухаживающий не должен работать, получать пенсию и иные соцвыплаты, не может стоять на бирже труда. Но уход за близким с деменцией - это тяжелый труд, потому что ему требуется круглосуточная помощь, а также подгузники, противопролежневые средства, часто специальное питание, одежда, лекарства и т.д. И при этом доход такой семьи - пенсия по инвалидности плюс полторы тысячи рублей. Много сложностей и с оформлением инвалидности людям с деменцией, порой процесс занимает до полугода. Не хватает специалистов по уходу, центров дневного пребывания, пансионатов. Хотелось бы перенять из зарубежных практик в первую очередь круглосуточную горячую линию поддержки ухаживающих. В чем-то эту функцию выполняет наш сайт, но этого очень мало.

Деменция - огромная проблема, и чем быстрее наше общество ее осознает, тем быстрее произойдут необходимые изменения в организации медицинской и социальной помощи таким больным и тем, кто за ними самоотверженно ухаживает.

Справка

Фонд "Альцрус" - некоммерческая организация помощи людям с деменцией и их семьям, создана журналистом Александрой Щеткиной и врачом-геронтопсихиатром Марией Гантман. Фонд входит в Alzheimer s Disease International и Dementia Friends. Основные направления работы: поддержка ухаживающих (школы, тренинги, семинары, материалы), поддержка людей с деменцией (сель альцгеймер-кафе "Клуб Незабудка"), повышение информированности о деменции.