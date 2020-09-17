В Сингапуре ослабят ограничения на посещение туристических объектов

Правительство Сингапура разрешило местным туристическим объектам принимать до 50% посетителей от общей вместительности заведений. Новые правила вступят в силу с 18 сентября, пишет газета Straits Times со ссылкой на Совет по делам туризма.

"В закрытых помещениях число посетителей вырастет с 25 до 50 процентов. На открытом воздухе можно будет проводить мероприятия с участием до 250 человек одновременно. При этом они должны быть разделены на группы и соблюдать социальную дистанцию по отношению друг к другу. Для сравнения, сейчас на таких мероприятиях могут находится не более 50 человек одновременно", - цитирует издание ТАСС.

Министр торговли и промышленности республики Чань Чунь Син объявил, что каждый гражданин старше 18 лет получит электронный ваучер на 100 сингапурских долларов, который можно будет потратить на посещение местных достопримечательностей, гостиниц, оплату других предложений в туристической сфере. Всего же на поддержку отрасли власти направят 45 миллионов сингапурских долларов ($32,4 млн).