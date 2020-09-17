В случае избрания Байден сделает ношение масок обязательным

Кандидат на президентский пост от Демократической партии США Джо Байден готов сделать обязательным ношение масок на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами в Делавэре.

По словам Байдена, в случае избрания, он позвал бы в Белый дом всех губернаторов, "прибегнул к информации ученых и сказал, что нам необходим этот общенациональный мандат, мы должны это сделать", - цитирует РИА Новости. Команда юристов Байдена полагает, что юридически президент имеет право на введение общенационального мандата на ношение масок, однако этот вопрос еще требует прояснения. "Если бы я мог, я бы это сделал", - заявил бывший вице-президент.

Он также упрекнул действующего президента Дональда Трампа в том, что тот сеет сомнения среди американцев относительно эффективности защитных масок.

Тем временем Трамп заявил, что у Байдена нет причин носить маску на его мероприятиях. "Джо чувствует себя очень безопасно в маске. Может, не хочет показывать свое лицо. Не знаю, что происходит. Он может быть очень далеко от людей, никого рядом нет, он не собирает толпы…", - сказал он.

Сам Трамп появлялся на публике в маске только один раз. Он объясняет это тем, что его проверяют ежедневно, и уверяет, что носит маску в окружении других людей, когда это необходимо.