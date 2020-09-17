В США зафиксирован рост суточной смертности от COVID-19

В Соединенных Штатах растет суточная смертность из-за коронавируса. Такую информацию в среду распространила телекомпания CNN, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса.

По его подсчетам, за минувшие сутки из-за коронавируса в США скончались 1293 человека. Это самый высокий показатель суточной смертности с 19 августа, отмечает CNN. Средняя суточная заболеваемость COVID-19 в стране выросла по сравнению с прошлой неделей на 5% и составляет 38037 случаев, пишет ТАСС.

По мнению экс-директора Центров по контролю над заболеваниями и профилактике США Тома Фридена, рост числа жертв коронавируса в Америке свидетельствует об ошибках, допущенных в борьбе с пандемией на федеральном уровне. Общее число умерших от COVID-19 американцев приближается к 200 тысячам, что "свидетельствует о неспособности реагировать в общенациональном масштабе", уверен Фриден.

По его словам, от коронавируса гибнет людей больше, чем в результате самоубийств, наркомании, убийств или ВИЧ-инфекции. "На деле коронавирус может стать третьей по значению причиной смертности в США в нынешнем году", - подчеркнул эксперт.

По последним данным, в США зафиксировано более 6,62 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 196,4 тысячи человек.