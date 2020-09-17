В Ухане обслужили первый за 7 месяцев международный рейс

Первый за последние семь месяцев международный рейс приземлился в аэропорту китайского Уханя, с которым ранее было прервано международное авиасообщение из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Речь идет о рейсе Сеул-Ухань (TW-19) авиакомпании T'way Airlines, который приземлился в уханьском международном аэропорту "Тяньхэ" в 10:48 по местному времени (5:48 по Москве). Все 60 пассажиров рейса были направлены в специальные гостиницы для прохождения 14-дневного карантина.

На данный момент международный аэропорт Уханя возобновил авиасообщение с южнокорейской столицей, а также полеты по 73 внутренним направлениям.