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17.09.2020 08:02
Рубрика: В мире

В Ухане обслужили первый за 7 месяцев международный рейс

Текст: Диана Ковалева
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Первый за последние семь месяцев международный рейс приземлился в аэропорту китайского Уханя, с которым ранее было прервано международное авиасообщение из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Речь идет о рейсе Сеул-Ухань (TW-19) авиакомпании T'way Airlines, который приземлился в уханьском международном аэропорту "Тяньхэ" в 10:48 по местному времени (5:48 по Москве). Все 60 пассажиров рейса были направлены в специальные гостиницы для прохождения 14-дневного карантина.

На данный момент международный аэропорт Уханя возобновил авиасообщение с южнокорейской столицей, а также полеты по 73 внутренним направлениям.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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