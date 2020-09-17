Власти РФ и Узбекистана обсудили долгосрочную экономическую кооперацию

Сообщается, что в рамках визита Алексей Оверчук был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым, с которым обсудил актуальные вопросы двухсторонних отношений.

"Стороны рассмотрели практические аспекты подготовки долгосрочной программы экономической кооперации и активизации работы между регионами двух стран, обсудили сотрудничество Узбекистана с Евразийским экономическим союзом и взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств с учётом председательства Узбекистана в СНГ", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи представителя России с премьер-министром Республики Абдуллой Ариповым особое внимание было уделено вопросам реализации двухсторонних договоренностей и дальнейшим действиям в рамках совместных проектов.

"Россия - ведущий экономический партнер Узбекистана. Продолжается рост взаимного товарооборота. В январе-июле 2020 года его объем составил 3,19 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 20%. На узбекистанском рынке работает порядка 2 тыс. предприятий с российским капиталом. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана оценивается в 10 млрд долларов", - отметил вице-премьер.

Состоялись также встречи Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и заместителем премьер-министра - министром экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Дажмшидом Кучкаровым.

Стороны рассмотрели механизмы ускорения согласования межправительственных и межведомственных документов. Обсуждались вопросы реализации плана мероприятий, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования.

В сообщении также отмечается, что Узбекистан - первая страна, с которой у России заключено соглашение между минфинами о реализации проекта по оказанию технического содействия в области совершенствования системы налогового администрирования.

Визит зампреда российского правительства в Ташкент проходил 14 и 15 сентября 2020 года.