Во Вьетнаме готовят эвакуацию более 550 тысяч человек

Власти Вьетнама готовят эвакуацию более 550 тысяч человек, живущих в центральных провинциях из-за приближающегося тайфуна "Ноул", который ударит по побережью страны в течение суток, сообщает издание The Saigon Times.

Ориентировочно тропический шторм доберется до вьетнамского побережья в 10 утра (6 утра Мск) 18 сентября. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 100-135 км/ч с порывами до 180 км/ч.

Тайфун принесет сильные дожди, выпадет 200-300 мм осадков, что может привести к наводнениям и оползням.

Вице-премьер Вьетнама Трин Динь Зунг провел экстренное совещание с властями провинций, призвав их оперативно реагировать на последствия тайфуна.