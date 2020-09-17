На полигоне "Брестский" российские десантники и подразделения Сил специальных операций Беларуси проводят совместные тактические учения "Славянское братство-2020".

Вчера военные тренировались в преодолении водной преграды. "Более 25 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" Псковской дивизии ВДВ и более 10 бронетранспортеров БТР-80 десантно-штурмового соединения из Бреста отработали первые совместные действия по форсированию реки Мухавец, которое осуществлялось одновременно по двум направлениям", - сообщили в Минобороны России.

Хотя псковские десантники выполняли эту операцию на незнакомой местности и впервые - на новейших образцах техники, поступившей в полк в этом году, форсирование прошло штатно. "В ходе совместных действий экипажи боевых машин демонстрируют высокий профессионализм, слаженные действия и отличную полевую выучку", - рассказал замкомандира российского полка гвардии подполковник Алексей Афонин.

Сейчас наши и белорусские военные готовятся к первому совместному занятию по огневой подготовке. В целом на "Славянском братстве" им предстоит решать не один десяток задач. Главным образом, они будут связаны с контртеррористической тематикой - она превалирует в сценарии этих маневров. Для разгрома незаконных вооруженных формирований руководство учениями, в частности, сформирует совместную тактическую группу.

В учении "Славянское братство-2020" задействуют более 800 солдат и офицеров и около 170 единиц техники

Известно, что в учении "Славянское братство-2020", которое носит исключительно оборонительный характер, задействуют более 800 солдат и офицеров и около 170 единиц боевой и специальной техники. Вообще-то участников могло быть больше. Дело в том, что эти маневры ежегодно проводят на полигонах Беларуси, России и Сербии. Соответственно в них участвуют военные трех стран. Однако "Славянское братство-2020" организовали без участия сербских подразделений. По словам сербской стороны, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в этом балканском государстве. Так или иначе, но на полигоне "Брестский" сейчас решают задачи только российские и белорусские подразделения. Также совместно военные скоро будут действовать еще на двух учения - "Кавказ" (оно пройдет в конце сентября) и запланированных на октябрь учениях миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2020".