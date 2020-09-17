Военным могут разрешить предупреждающие авиаудары по нарушителям границ

Российские военные решили уточнить свои полномочия - как именно они имеют право прогонять незваных гостей, вторгшихся по морю на территорию нашей страны. Дело в том, что согласно действующим законам пограничная служба ФСБ и вооруженные силы РФ могут применить все виды вооружений в отношении нарушителей, но только "для пресечения вооруженной агрессии". При этом до применения оружия на поражение закон предписывает обязательно продемонстрировать намерение о его применении. Но как именно это сделать, не уточняется.

Поразмыслив, военные решили внести поправку в статью Закона "О государственной границе РФ", в которой регламентировано применение оружия в отношении нарушителей. Предлагается разрешить боевой авиации наносить предупреждающие удары авиационными бомбами, но не по самим нарушителям, а на их пути. То есть, бомбы будут падать перед морскими или речными судами, являющимися нарушителями государственной границы, тем самым отрезая им дальнейший путь вглубь нашей территории.

"Абзац третий статьи 35 Закона "О государственной границе РФ" после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна - нарушителя государственной границы", - говорится в поправках Минобороны (ознакомиться с документом можно на портале проектов нормативных правовых актов).

В качестве обоснования необходимости принятия таких поправок указывается "приведение в соответствие порядка предупреждения о применении оружия и боевой техники их способам применения".

"На мой взгляд, это правильное решение. По сути, данное применение оружия будет носить предупредительный характер. Никто не призывает в нарушившее границу судно или корабль сразу стрелять на поражение. Это, так сказать, мера превентивного характера, призванная напугать возможного злоумышленника и заставить его убраться из наших территориальных вод в нейтральную зону. И только, если предупреждение не было воспринято должным образом, надо будет вести огонь на поражение", - пояснил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Стоит напомнить о самом громком случае нарушения границы РФ на море за последние годы. 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. По данным ФСБ России, наши пограничники потребовали от украинских моряков остановиться, но они проигнорировали эти обращения и совершили опасное маневрирование в акватории. По этой причине военнослужащие РФ были вынуждены применить оружие. Трое украинских военных получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.