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17.09.2020 16:12
Рубрика: Власть

Военным могут разрешить предупреждающие авиаудары по нарушителям границ

Текст: Иван Петров
Российские военные решили уточнить свои полномочия - как именно они имеют право прогонять незваных гостей, вторгшихся по морю на территорию нашей страны. Дело в том, что согласно действующим законам пограничная служба ФСБ и вооруженные силы РФ могут применить все виды вооружений в отношении нарушителей, но только "для пресечения вооруженной агрессии". При этом до применения оружия на поражение закон предписывает обязательно продемонстрировать намерение о его применении. Но как именно это сделать, не уточняется.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Поразмыслив, военные решили внести поправку в статью Закона "О государственной границе РФ", в которой регламентировано применение оружия в отношении нарушителей. Предлагается разрешить боевой авиации наносить предупреждающие удары авиационными бомбами, но не по самим нарушителям, а на их пути. То есть, бомбы будут падать перед морскими или речными судами, являющимися нарушителями государственной границы, тем самым отрезая им дальнейший путь вглубь нашей территории.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Абзац третий статьи 35 Закона "О государственной границе РФ" после слов "предупредительные выстрелы" дополнить словами "(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна - нарушителя государственной границы", - говорится в поправках Минобороны (ознакомиться с документом можно на портале проектов нормативных правовых актов).

В качестве обоснования необходимости принятия таких поправок указывается "приведение в соответствие порядка предупреждения о применении оружия и боевой техники их способам применения".

"На мой взгляд, это правильное решение. По сути, данное применение оружия будет носить предупредительный характер. Никто не призывает в нарушившее границу судно или корабль сразу стрелять на поражение. Это, так сказать, мера превентивного характера, призванная напугать возможного злоумышленника и заставить его убраться из наших территориальных вод в нейтральную зону. И только, если предупреждение не было воспринято должным образом, надо будет вести огонь на поражение", - пояснил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости
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Стоит напомнить о самом громком случае нарушения границы РФ на море за последние годы. 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. По данным ФСБ России, наши пограничники потребовали от украинских моряков остановиться, но они проигнорировали эти обращения и совершили опасное маневрирование в акватории. По этой причине военнослужащие РФ были вынуждены применить оружие. Трое украинских военных получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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