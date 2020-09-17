ВОЗ предупредила о серьезной ситуации с COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения предупредила об очень серьезной ситуации в Европе с "тревожными темпами" передачи коронавируса. В настоящее время число случаев заболевания в Старом Свете превышает количество зарегистрированных пациентов, наблюдавшийся на пике пандемии в марте.

300 тысяч пациентов за неделю

По словам регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, рост числа случаев инфицирования должен служить предупреждением о том, что в европейских странах может произойти "нечто серьезное". Сейчас еженедельно в Европе появляется 300 тысяч новых пациентов с коронавирусом, отмечает CNN.

По словам Клюге, более половины европейских стран сообщили об увеличении числа новых случаев заболевания более чем на 10 процентов за последние две недели. "Из них в семи странах число новых зарегистрированных случаев увеличилось более чем в два раза за тот же период", - уточнил эксперт, добавив, что эти цифры отражают увеличение масштабов тестирования, но и показывают тревожные скорости передачи инфекции в Европе.

Пандемия отняла "очень много"

В ВОЗ отметили, что в первую неделю сентября в Европе наблюдался рост случаев заболевания лиц в возрасте от 50 до 79 лет, однако наибольшая доля новых случаев в настоящее время приходится на европейцев в возрасте от 25 до 49 лет. Начиная с июля, страны на всем континенте начали ослаблять ограничительные меры и вновь открывать свои экономики, однако уже с середины сентября правительства изо всех сил пытаются предотвратить новые вспышки заболевания COVID-19.

"Эта пандемия отняла очень много", - сказал Клюге, сославшись на почти 4,9 миллиона зарегистрированных случаев COVID-19 в Европе и более 226 тысяч смертельных исходов на континенте. По словам эксперта ВОЗ, воздействие коронавируса на психическое здоровье граждан, экономику, средства к существованию и общество "является колоссальным".

Европа уходит на карантин

На фоне вспышек заболевания ряд европейских городов и стран уходят на карантин. В четверг такие меры были введены в Мадриде, где ношение масок на улице снова стало обязательным. Власти Мадрида объявят о новых ограничениях на коронавирус в пятницу, поскольку страна столкнулась с резким ростом числа заболевших. По данным министерства здравоохранения страны, на Мадрид приходится примерно треть всех новых случаев заражения. Глава регионального правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо предположила, что отчасти во всплеске инфекций виноваты мигранты. "Вспышки частично связаны с образом жизни мадридских иммигрантов и плотностью населения этих районов. Это образ жизни в Мадриде", - заявила чиновница.

На этой неделе по всей Англии были введены новые ограничения, запрещающие людям встречаться группами из более чем шести человек любого возраста, в помещении или на улице. Шотландия и Уэльс также ужесточили свои правила социального дистанцирования. С пятницы на северо-востоке Англии будут применяться еще более строгие ограничительные меры на фоне "вызывающего беспокойство роста" там уровня инфицирования, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в четверг во время выступления в парламенте. Эти меры включают запрет на общение вне семьи и обязательное время закрытия в 22 часа для всех баров, пабов, ресторанов и развлекательных центров. Они будут применяться в семи регионах, включая города Ньюкасл, Сандерленд и Дарем, и затронут более полутора миллиона человек.

Ницца попала в "красную зону"

Власти Франции в четверг объявили о введении так называемых "красных зон" пандемии в Бордо и Ницце, где за последние два дня отмечен резкий рост заболевания. Власти этих городов добавились к Парижу, Марселю, где уже были введены "красные зоны", в которых требуется принятие дополнительных ограничительных мер. В Ницце будет ужесточен контроль на пляжах за соблюдением социального дистанцирования, власти ограничат групповые собрания и массовые мероприятия, в том числе спортивные. Во Франции в последние дни участились госпитализации, связанные с коронавирусом, в таких крупных городах, как Париж, Бордо и Марсель.

Власти Пятой Республики обеспокоены ростом заболевания, памятуя о том, что первая волна коронавируса в течение считанных дней стремительно распространилась по всей стране и была остановлена только строгой общенациональной изоляцией. По данным Университета Джона Хопкинса, в общей сложности во Франции за период пандемии зафиксировано более 443 тысячи случаев заражения, при этом от COVID-19 умерло более 31 тысячи человек. За выходные в стране был установлен рекорд - за один день было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заражения. Количество кластеров неуклонно растет, и, что наиболее тревожно, отмечают медики, по всей Франции количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, увеличилось на 25 процентов за последнюю неделю.

Франция не примет участие в вакцинации ВОЗ

По сообщению Reuters, Франция предоставит финансирование для инициативы по закупке потенциальных вакцин против COVID-19, возглавляемой Всемирной организацией здравоохранения, но не будет получать прививки через эту программу. Решение, принятое официальным лицом министерства здравоохранения Франции, отметили в ВОЗ, является большим ударом по стратегии этого агентства ООН, направленной на объединение правительств всего мира для совместной борьбы с пандемией коронавируса. Вместо того, чтобы задействовать глобальный проект ВОЗ по вакцинам, известный как Covax, Париж обеспечит прививки через совместную схему, организованную через Европейский Союз. Более 170 стран присоединились к проекту Covax, сообщил в четверг глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, за день до крайнего срока регистрации в учреждении.