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17.09.2020 07:12
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo / Jean-Francois Badias Фото: AP Photo / Jean-Francois Badias
Фото: AP Photo / Jean-Francois Badias

По данным ВОЗ, в мире увеличивается количество госпитализаций людей в возрасте от 15 до 49 лет, инфицированных COVID-19.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса

Как отметила на пресс-конференции эксперт Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Ван Керхове, средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, в последние недели заметно снижается. Она также сказала, что один и тот же человек может заразиться гриппом и COVID-19, добавив, что ВОЗ изучает распространенность такой комбинации, сообщает Guardian.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан пояснил, что коронавирус все еще наносит тяжелый урон и мы еще не знаем его всех последствий. Он отметил, что сезон гриппа в южном полушарии пока является относительно слабым, хотя "ситуация может легко ухудшиться". "Это может вселить некоторую надежду в жителей Северного полушария, куда он приходит позже", - сказал эксперт, добавив, что, пока нет никаких гарантий того, что сезонный грипп не распространится в большом масштабе.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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