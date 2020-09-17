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16.09.2020 22:13
Рубрика: Общество

Невидимые защитники

В арсенале медицины есть целый ряд противовирусных препаратов широкого спектра действия
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 209(8263)
Близятся осенние холода, а с ними период простуд. Врачи предупреждают и о возможности эпидемии гриппа, и о том, что вероятна вторая волна коронавируса нового типа. Что предпринять, чтобы подготовиться к этим рискам наиболее эффективно?
Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Песня / РИА Новости www.ria.ru

Об этом "РГ" рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Владимир Владимирович, в нашей стране создана первая в мире вакцина от COVID-19. Сможет ли она, по вашему мнению, остановить распространение вируса?

Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Владимир Никифоров: Коронавирус во многом разбил наши традиционные представления о вирусных инфекциях. В отличие от "стандартных" ОРВИ и гриппа он лишен сезонности - люди заболевают вне зависимости от климатических условий. Не до конца понятно, почему кто-то переносит болезнь вовсе без симптомов, а кого-то от того же заболевания приходится спасать в реанимации. В начале пандемии у России был небольшой запас времени, и мы успели развернуть дополнительные больничные места и ввести ограничительные меры, что помогло минимизировать летальность - она оказалась ниже, чем в других развитых странах. Наши ученые добились успеха, создав первую в мире вакцину, которая сейчас проходит третий этап клинических испытаний. На этой стадии планируется привить около 50 тысяч человек. Но этого, к сожалению, недостаточно, чтобы серьезно повлиять на распространение заболевания. Для того чтобы гарантированно остановить эпидемический процесс, необходимо привить эффективной вакциной 95-97 процентов населения. Вакцинацию подобных масштабов трудно себе представить, даже с учетом того, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ведутся работы по созданию около 140 вакцин от COVID-19. Вакцинация поможет привитым либо не заболеть, либо перенести болезнь в легкой форме. Но быстро полную победу человечества над вирусом она не обеспечит.

Многие инфекционные заболевания человечеству удалось победить именно с помощью вакцинации. Однако некоторые из них - например, корь или полиомиелит, все же возвращаются. С чем это связано?

Владимир Никифоров: Окончательно победили мы, к сожалению, единственную болезнь - натуральную оспу. В 1978 году был зафиксирован последний на планете случай натуральной оспы, а 8 мая 1980 года ВОЗ официально заявила: "Мир и все его народы одержали победу над оспой". Остальные болезни, увы, все еще остаются с нами. В Советском Союзе активно боролись с корью с помощью вакцинации детей. Сначала все было хорошо, дети практически перестали болеть. Но через несколько лет резко выросла заболеваемость среди подростков призывного возраста. Оказалось, прививка от кори не дает пожизненного иммунитета. После этого начали прививать и взрослых, у которых "детские" болезни протекают гораздо тяжелее, чем у детей. Сегодня проводить массовую вакцинацию стало гораздо сложнее: отводов по медицинским причинам больше, круг противников прививок шире. Не способствует улучшению эпидемической ситуации и приток мигрантов из различных регионов, в которых давно не делают прививки.

Особенно нежелательно "подхватить" одновременно грипп и COVID-19, поэтому я бы советовал сейчас привиться от гриппа

Вакцинация от гриппа уже началась, но от большинства ОРВИ вакцин не существует и не будет создано в обозримом будущем. Как можно защититься от них?

Владимир Никифоров: Прежде всего следует соблюдать самые простые правила гигиены: тщательно мыть или дезинфицировать руки после любых контактов, в том числе с поверхностями - на улице, в магазине, транспорте и т.д. Важно вести здоровый образ жизни: больше двигаться, бывать на свежем воздухе, сбалансированно питаться, избегать серьезных стрессов. Впрочем, это универсальный рецепт для сохранения здоровья не только в сезон ОРВИ и гриппа.

Наступающий эпидемический сезон будет необычным из-за коронавируса. Особенно нежелательно "подхватить" одновременно грипп и COVID-19, поэтому я бы советовал сейчас привиться от гриппа, эффективные отечественные вакцины от него доступны бесплатно. Для лечения гриппа применяются специфические противовирусные препараты, действующие исключительно на его вирусы и рекомендованные ВОЗ. Но против других респираторных вирусов, которых насчитывается более 200, и они бесполезны. К тому же даже опытный врач без дополнительных исследований едва ли сможет по клинической картине отличить грипп от аденовирусной инфекции, например. Но в арсенале медицины существует и большой ряд противовирусных лекарств широкого спектра действия, которые применяются при ОРВИ, в том числе такие, например, препараты, как Ингавирин и Эргоферон. Они действуют не на сами вирусы, а повышают концентрацию интерферонов - белков, которые обладают противовирусной активностью - либо привнося их в наш организм, либо стимулируя их выработку им самим. И тогда уровня интерферонов будет достаточно для реального отпора вирусу.

Большинство противовирусных препаратов прошли все фазы необходимых клинических исследований по самым строгим международным правилам

Доказана ли эффективность подобных препаратов?

Владимир Никифоров: Буквально в одном из последних номеров The Journal of Immunology международная группа ученых описала механизм действия компонента препарата Эргоферон и его влияние на систему интерферонов. Большинство противовирусных препаратов прошли все фазы необходимых клинических исследований. Они участвовали в большом количестве двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях, то есть по всем строгим международным правилам. Мы даже провели независимую обобщенную оценку всех этих исследований и опубликовали ее результаты, хотя пока и не все. Я лично активно использую в своей практике подобные препараты. Но надо иметь в виду, что они рассчитаны на профилактику и лечение большинства известных ОРВИ, а также легких и среднетяжелых форм гриппа. При тяжелых осложнениях требуется специальная терапия.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Исследование: простуда защитит от гриппа и, возможно, даже от COVID-19

Могут ли противовирусные препараты широкого спектра действия защитить от заражения коронавирусом нового типа?

Владимир Никифоров: На данный момент результатов полноценных исследований их воздействия на COVID-19 нет. Но лекарств со стопроцентно доказанной эффективностью против COVID-19, к сожалению, пока и вообще не существует. Врачи, которые столкнулись на практике с коронавирусом, пробовали применять различные имеющиеся на рынке препараты. Но, повторюсь, безопасного и эффективного средства от нового коронавируса пока нет. Будем надеяться, что они будут созданы так же успешно, как и наша первая в мире вакцина от коронавируса.

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