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17.09.2020 09:30
Рубрика: Экономика

ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой на 0,4 п.п.

Текст: Игорь Зубков
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

ВТБ снизил ставку в рамках программы "ипотеки с господдержкой 2020" на 0,4 процентных пункта до 6,1%, говорится в сообщении банка. Ставка действует при условии страхования квартиры, жизни и трудоспособности.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Ранее ряд банков также снизил ставки по этой программе (после ее запуска в апреле ЦБ РФ неоднократно снижал ключевую ставку). Она действует в отношении квартир в новостройках, максимальная сумма кредита в рамках программы - 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей - для остальных регионов; первоначальный взнос - от 15%. Программа действует до первого ноября, в правительстве обсуждается ее продление. Средний размер оформляемого кредита в ВТБ составляет около трех миллионов рублей, программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка.

"На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 миллиардов рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее ДОМ.РФ распределил между банками дополнительные лимиты на выдачу льготной ипотеки под 6,5% в 160 миллиардов рублей, ВТБ расширил свой лимит на 31,1 миллиарда рублей, до 206,9 миллиарда рублей.

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