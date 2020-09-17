24 сентября в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина начнет работу художественная выставка "Правило исключительности" в рамках международного социально-культурного проекта "Такеда.ART/HELP". Его цель - привлечь внимание общества к вопросу развития диагностики и лечения редких заболеваний. О художественном проекте и направлениях развития современной медицины "РГ" рассказала президент компании "Такеда Россия" Елена Карташева.

Елена, как в компании возникла идея этого социально-культурного проекта?

Елена Карташева: В России живет почти миллион человек с редкими заболеваниями. Фото: Пресс-служба компании "Такеда Россия"

Елена Карташева: Четыре года назад мы выступили инициаторами социально-художественного проекта "Такеда.ART/HELP", чтобы с помощью языка искусства привлечь внимание общества к важному вопросу - развитию медицины редких заболеваний. Сегодня в мире, по разным оценкам, насчитывают около семи тысяч таких заболеваний. К ним относят заболевания с распространенностью до 10 случаев на 100 тысяч человек. Около 80 процентов из них являются наследственными, то есть в одной семье сразу несколько человек могут иметь такое заболевание. Этим семьям важно ощущать поддержку общества и государства, нужны внимание и забота, ведь эти заболевания сопровождают человека на протяжении всей его жизни.

На наш взгляд, тема развития диагностики и лечения редких заболеваний, к которой привлекает внимание выставка, крайне важна для современного общества. Мы рады, что наш проект активно развивается и с каждым годом становится все масштабнее. В марте этого года художественная выставка "Правило исключительности" с большим успехом прошла в Москве, и мы приняли решение представить выставочную экспозицию жителям Санкт-Петербурга. На выставке представлены работы молодых художников со всего мира - в процессе подготовки мы получили более 250 заявок на участие из 69 городов 22 стран. Эти цифры подчеркивают актуальность ее темы не только для России, но и на международном уровне.

Какие решения может предложить современная медицина этим людям?

Елена Карташева: Современная медицина активно занимается поиском методов лечения редких болезней, что во многом обусловлено достижениями науки в области генетики и появлением новых технологий. Наука и фарминдустрия уже добились значительных успехов в этой сфере. Они выражаются, в первую очередь, в увеличении продолжительности жизни пациентов с редкими заболеваниями. К примеру, продолжительность жизни пациентов с синдромом Хантера, получавших инновационную терапию, увеличилась на 12 лет по сравнению с теми, кто не получал такого лечения. Пациенты с болезнью Фабри, получающие ферментозаместительную терапию, живут в среднем 77 лет, в то время как без терапии доживают лишь примерно до 60 лет. Ожидаемая средняя продолжительность жизни пациентов с гемофилией в 1900 году составляла 13 лет, в 1960 году - 20 лет, а в 2016 году достигла 77 лет.

Важно повышать доступность инновационной терапии для пациентов, ведь в России почти миллион человек живут с редкими заболеваниями

Благодаря развитию медицины часть заболеваний удалось перевести из смертельных в категорию хронических, поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений. Это относится к таким заболеваниям, как наследственный ангионевротический отек. Сейчас в арсенале врачей есть препараты, позволяющие купировать приступ, развитие которого раньше приводило к смерти пациента. Совсем скоро на российском рынке появится препарат, который позволит предотвращать приступы, а пациенты смогут вести обычный образ жизни и не бояться проявлений болезни. Еще один пример - воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Несмотря на то что по формальным признакам этот вид заболеваний не относят к редким, в России пациентов, страдающих от ВЗК, всего несколько десятков тысяч человек. До недавнего времени единственным способом борьбы с тяжелыми формами этих заболеваний была хирургическая операция и установка стомы. Такое решение драматичным образом меняло жизнь пациентов и создавало большие ограничения.

Несколько лет назад наша компания разработала биологический препарат, который может помочь пациентам избежать хирургического вмешательства и привести к ремиссии заболевания. Благодаря ремиссии пациенты могут вернуться к привычному образу жизни, заниматься спортом, оставаться активными и трудоспособными членами общества. Учитывая возможности современных методов лечения, очень важно повышать доступность инновационной терапии для пациентов, ведь в России почти миллион человек живут с редкими заболеваниями.

Насколько успешно решаются вопросы лечения редких заболеваний в нашей стране? Как можно его улучшить?

Елена Карташева: Наша страна прошла большой путь, достигнув впечатляющих успехов в лечении редких болезней. Более десяти лет существует государственная программа "Высокозатратные нозологии", перечень заболеваний, входящих в нее, постоянно расширяется. Это значительно увеличивает доступ пациентов к инновационным методам лечения. К примеру, в нашей стране около 7,5 тысячи пациентов с гемофилией. Благодаря тому, что это заболевание было включено в федеральную программу, пациенты имеют возможность получать постоянную профилактическую терапию, направленную на то, чтобы полностью предотвратить спонтанные кровотечения. Это не только продлило жизнь больных, но и в корне изменило ее качество. А включение в программу высокозатратных нозологий синдрома Хантера способствовало тому, что все пациенты, которым необходимо лечение, им обеспечены. Я надеюсь, что работа в этом направлении продолжится, и в программу высокозатратных нозологий будут включены новые заболевания, например болезнь Фабри. Мы стремимся способствовать развитию медицины редких заболеваний в России и реализуем несколько проектов по локализации технологий производства инновационных препаратов в нашей стране. Подобные проекты требуют от фармацевтических компаний выделения дополнительного финансирования и проведения тщательной подготовительной работы в течение нескольких лет. На то, чтобы пройти этот путь, нас вдохновляет идея о том, что мы сможем помочь пациентам с тяжелыми заболеваниями жить дольше и положительно повлиять на качество их жизни. К примеру, в 2015 году на заводе "Такеда" в Ярославле началась работа по трансферу технологии производства инновационного препарата для пациентов со множественной миеломой, и в 2020 году мы запустили его серийное производство со стадией "готовая лекарственная форма". Совокупный объем инвестиций в производство препарата составил 590 миллионов рублей, а созданные мощности позволяют полностью удовлетворить в нем России и государств ЕАЭС. Важно, что этот проект включен в перечень приоритетных проектов Российско-Японского "Плана сотрудничества", согласованного президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, и стоит в документе пунктом номер один: "Сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания". Мы очень надеемся, что в ближайшее время препарат будет включен в программу "Высокозатратные нозологии" и еще больше пациентов смогут получить необходимое им лечение.

В течение последних двух лет мы реализовали еще два проекта по локализации производства наших инновационных препаратов на производственных площадках компаний-партнеров. Реализованные проекты еще раз подтверждают наши твердые намерения способствовать развитию медицины редких заболеваний в России и повышать доступность инновационных препаратов для российских пациентов.

Успех лечения многих генетических заболеваний зависит от индивидуального подхода, а это очень дорого. Как можно решить эту проблему?

Елена Карташева: Мы стремится сделать свой вклад в развитие персонифицированной медицины. В 2018 году мы вывели на российский рынок инновационное программное обеспечение, разработанное для специалистов здравоохранения и пациентов с гемофилией А. Оно позволяет отслеживать уровень в крови фактора VIII и корректировать терапию в зависимости от фармакокинетических показателей и физической активности пациента. В этом году мы вывели на рынок новую версию приложения, специально разработанную для пациентов. На его базе компания планирует переходить к интерактивной профилактике, вовлекать пациента в контроль своего состояния и своевременно обеспечивать его необходимой терапией. Таким образом, синергия современных цифровых технологий и последние достижения медицины способствуют поддержанию здоровья людей. Мы продолжаем вести активную исследовательскую деятельность совместно с ведущими медицинскими центрами России. В течение ближайших пяти лет планируем вывести на российский рынок более десяти инновационных препаратов, которые позволят не только лечить, но и предотвращать тяжелые осложнения редких заболеваний. Это даст возможность врачам лучше контролировать состояние пациентов, предупреждать рецидивы, позволит пациентам вести активную и интересную жизнь.

На продолжение исследований в области редких заболеваний нас вдохновляют наши пациенты, их успехи и мечты. Почувствовать сопричастность с миром пациентов с редкими заболеваниями можно на нашей выставке "Правило исключительности". Здесь в отдельном зале представлены аудиозвуковая инсталляция и информационная зона с материалами, предоставленными Автономной некоммерческой организацией по оказанию помощи больным с синдромом короткой кишки с метаболическими нарушениями "Ветер надежд", а также Межрегиональной общественной организацией поддержки пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и синдромом короткой кишки "Доверие". В этой части экспозиции звучат голоса российских пациентов с редкими заболеваниями, которые рассказывают о себе и своих мечтах. Это очень трогательная часть выставки, после посещения которой невольно проникаешься восхищением и уважением к нашим пациентам.