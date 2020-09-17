Министерство финансов предложило удвоить обязательную квоту малого и среднего бизнеса в закупках государства, увеличив ее с 15 до 30 процентов. Предложение направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову и в случае одобрения войдет в пакет поправок к закону о госзакупках. Поправки предусматривают снижение финансовой нагрузки на малый бизнес.

По данным минфина, в 2019 году объем закупок у малого бизнеса составил 1,4 трлн руб. - 16 процентов госзаказа. Предприниматели считают, что этого недостаточно, и они давно предлагали увеличить квоту. Кроме того, господдержка малого и среднего бизнеса должна, по их мнение, включать в себя и контроль над госзаказчиками. "Предприниматели отмечают множество лазеек при госзакупках, - сказал член генсовета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. - К примеру, госзаказчики выставляют специфичные требования, чтобы заказ получали известные им поставщики".

Министерство финансов предложило удвоить обязательную квоту малого и среднего бизнеса в закупках государства

Малый и средний бизнес переживает сейчас небывало трудные времена. Пандемия ударила по нему сильнее всего. Владимир Путин в связи с этим предложил дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Президент поручил Банку России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. "Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, - сказал президент, - то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной". Необходимо также, сказал Владимир Путин, поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, президент предложил в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка останется прежней - 30 процентов. Причем пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, по словам президента, "вдолгую, на перспективу".

Помимо того, Госдума приняла закон, вводящий так называемые "исполнительные каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Они получат до августа 2021 года рассрочку по взысканию задолженности имущественного характера, если долг не превышает 15 млн рублей, а с предприятия в этот период не увольняли сотрудников. "Конечно, мы приветствуем это решение, - сказал глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров. - Оно действительно окажет поддержку малому и среднему бизнесу. Другое дело, что удар был нанесен не только по тем отраслям, которые попали в перечень пострадавших, а практически по всему малому и среднему бизнесу. Поэтому для комплексного решения вопроса следовало бы списать малому бизнесу долги перед государством (в том числе арендные и коммунальные), как это делают в некоторых западных странах, и не ограничивать льготы отдельными отраслями".

Малый бизнес дает работу примерно 10-15 миллионам человек. "Пока в наши профсоюзные организации не поступали жалобы на массовые увольнения, но к этому надо быть готовым", - сказал глава исполнительного комитета Конфедерации труда Игорь Ковальчук. По его словам, уволенные могут не найти себе работу и в сером секторе экономики, поскольку вести такой бизнес стало заметно сложнее.

Сильнее, чем коронавирус, бьют по малому предпринимательству всяческие проверки

Большинство представителей малого бизнеса в России - это так называемые "вынужденные предприниматели". Люди, которых жизнь вытолкнула в бизнес и которые не имеют иных источников существования. Чаще всего это тянущие лямку муж и жена. Возможно, у них есть пара наемных работников. Дополнительных рабочих мест этот бизнес не создает. Он не ставит перед собой и цели роста. Его единственная цель - самопрокорм. "Стартовый капитал такого бизнеса определяется аббревиатурой ДДД: друзья, домочадцы, дураки, - говорит руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - До 80 процентов начального капитала в торговле, обслуживании или мелком ремонте - это то, что удалось привлечь по друзьям, знакомым и родственникам. Банк - тот смотрит на кредитную историю, на бизнес-план и если не видит там ничего, заслуживающего поддержки, то денег не дает". Значит должны быть защищены инвесторы, финансирующие малый бизнес в это трудное для него время.

Кроме коронавируса, удар по малому бизнесу нанес и обвал рубля, из-за чего покупательная способность населения, и без того невысокая, упала еще ниже. Малый бизнес работает с населением, а не с компаниями, и если у этого населения проблемы с доходами, то и малый бизнес садится на мель.

Но сильнее, чем коронавирус, бьют по малому предпринимательству всяческие проверки. В России около 40 ведомств, которые в той или иной степени занимаются проверками бизнеса. Попытки ввести регуляторную гильотину до сих пор не были особенно успешными. "Потому что здесь, - говорит Александр Чепуренко, - мы имеем дело не просто с контролирующими органами, действующими исходя из некоего понимания публичного блага, а с политическими предпринимателями, работающими в контролирующих органах, то есть с людьми, которые рассматривают этот контролирующий орган как некий бизнес, приносящий им устойчивый доход от контроля и надзора". Сегодня этот контроль и надзор просят отойти в сторону. Введение правительством моратория на налоговые и таможенные проверки малых и средних предприятий - мера абсолютно необходимая. Как и прочая скорая помощь российскому бизнесу.