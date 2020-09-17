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17.09.2020 19:10
Рубрика: Спорт

Защитник "Тоттенхэма" Орье может перейти в "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Фото: Michael Regan / AFP Фото: Michael Regan / AFP
Фото: Michael Regan / AFP

Крайний защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может стать новичком московского "Спартака". Российский клуб проявляет интерес к игроку линии обороны лондонского клуба. Об этом сообщает Inside Futbol со ссылкой на The Athletic.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По данным издания, "Спартак" рассчитывает закрыть сделку по приобретению игрока сборной Кот Д'Ивуара до конца нынешнего трансферного окна.

Ранее игроком интересовался "Милан". Сам 27-летний Орье рассчитывает продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов, вероятность его перехода в "Спартак" пока оценивается не слишком высоко.

За "шпор" Орье играет с 2017 года. В английский клуб он перешел из "ПСЖ", подписав контракт до 2022 года. Сумма трансфера составила тогда 25 миллионов евро.

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