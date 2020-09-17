Защитник "Тоттенхэма" Орье может перейти в "Спартак"

Крайний защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может стать новичком московского "Спартака". Российский клуб проявляет интерес к игроку линии обороны лондонского клуба. Об этом сообщает Inside Futbol со ссылкой на The Athletic.

По данным издания, "Спартак" рассчитывает закрыть сделку по приобретению игрока сборной Кот Д'Ивуара до конца нынешнего трансферного окна.

Ранее игроком интересовался "Милан". Сам 27-летний Орье рассчитывает продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов, вероятность его перехода в "Спартак" пока оценивается не слишком высоко.

За "шпор" Орье играет с 2017 года. В английский клуб он перешел из "ПСЖ", подписав контракт до 2022 года. Сумма трансфера составила тогда 25 миллионов евро.