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"Алиса" научилась разговаривать с детьми

Текст:   Иван Черноусов
18.09.2020,  
11:55
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Голосовой помощник "Алиса" научилась распознавать детские голоса и по-разному общаться с детьми и взрослыми. Если с ней говорит ребенок, она предлагает детский контент и старается отвечать на вопросы как можно проще и понятнее. Об этом сообщает "Яндекс".

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"Алиса" ставит ребенку детскую музыку, а вместо обычного утреннего шоу - версию с песенками и подкастами для детей. Ребятам, которых интересуют новости, она включает новостной выпуск "Радио Disney". Голосовой помощник даже говорит и шутит с детьми не так, как со взрослыми.

Во время разговора с ребенком помощник включает "семейный" режим, в котором недоступен нежелательный для детей контент. Если родители хотят, чтобы ассистент предлагал ребенку только детский контент, они могут установить "безопасный" режим. Для этого нужно зайти в настройки приложения Яндекс (раздел "Устройства", "Аккаунт").

Как отмечают в компании, детский контент не влияет на рекомендации, которые "Алиса" дает взрослому. Так, в плейлиcт дня не попадут детские песенки, даже если ребенок слушал их целый день.

Яндекс
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