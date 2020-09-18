"Алиса" научилась разговаривать с детьми

Голосовой помощник "Алиса" научилась распознавать детские голоса и по-разному общаться с детьми и взрослыми. Если с ней говорит ребенок, она предлагает детский контент и старается отвечать на вопросы как можно проще и понятнее. Об этом сообщает "Яндекс".

"Алиса" ставит ребенку детскую музыку, а вместо обычного утреннего шоу - версию с песенками и подкастами для детей. Ребятам, которых интересуют новости, она включает новостной выпуск "Радио Disney". Голосовой помощник даже говорит и шутит с детьми не так, как со взрослыми.

Во время разговора с ребенком помощник включает "семейный" режим, в котором недоступен нежелательный для детей контент. Если родители хотят, чтобы ассистент предлагал ребенку только детский контент, они могут установить "безопасный" режим. Для этого нужно зайти в настройки приложения Яндекс (раздел "Устройства", "Аккаунт").

Как отмечают в компании, детский контент не влияет на рекомендации, которые "Алиса" дает взрослому. Так, в плейлиcт дня не попадут детские песенки, даже если ребенок слушал их целый день.