Аналитики рассказали, какие умные часы предпочитают россияне

Умные часы от Apple стали хитом продаж этого лета. В период с июня по август самой продаваемой моделью стали Apple Watch Series 3 42mm. Об этом сообщает компания "Связной".

Всего россияне приобрели 450 тысяч умных часов на общую сумму 7,4 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% в натуральном выражении и 45% в денежном. Ритейлер отмечает, что с июня по август заметно выросла доля онлайн-продаж, которая составила 45% в штуках против 32% в 2019 году.

Лидером продаж стал бренд Apple, занявший 43,3% рынка в штуках. В тройку популярных брендов также вошли Samsung (13,5%) и Amazfit (9,9%). Топ-3 популярных моделей смарт-часов (по количеству продаж) выглядит так: перовой место занимают Apple Watch Series 3 42mm, второе - Apple Watch Series 5 44mm, а третье - Apple Watch Series 5 40mm. Средняя цена смарт-часов составила 16,2 тыс. рублей, что больше, чем годом ранее на 8%. В денежном выражении уверенное первое место на рынке также удерживает Apple c долей 61,5%. Далее следуют Samsung (17,9%) и Huawei (5,3%).