Байден призвал к досрочной отставке Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден снова обрушился с критикой в адрес нынешнего американского лидера.

Демократ осудил действия Дональда Трампа во время распространения нового коронавируса. "Он знал это и ничего не сделал. Это близко к преступлению", - сказал Байден на встрече с избирателями в штате Пенсильвания. По мнению политика, своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев. Но Трамп в борьбе с пандемией руководствовался только торгами на фондовой бирже и своими личными интересами. Например, думал, как бы ему переизбраться на второй срок. "Нынешний президент должен уйти в отставку", - цитирует Байдена ТАСС.

Напомним, выборы президента пройдут в США 3 ноября.