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18.09.2020 15:37
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести доследственную проверку информации о мошенничестве с недвижимостью семьи покойного актера Алексея Баталова. Если информация подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело. Заниматься проверкой поручено Главному Следственному управлению СК по Москве.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Реакция главы СК последовала после появления информации, что вдова и дочь артиста лишились имущества и денег.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним, всеми любимый актер Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет 15 июня 2017 года. А спустя почти три года вдова написала заявление в полицию и попросила о возбуждении уголовного дела против знакомых их семьи: Михаила Цивина и его жены Наталии Дрожжиной. Михаил Цивин - юрист. Он после смерти актера помогал семье. А Наталья Дрожжина - его жена, актриса и проректор университета культуры при Академии управления МВД РФ.

Мария - дочь Баталова - не здорова. У нее тяжелая форма ДЦП, в результате которой она не ходит, почти не говорит, самостоятельно не может есть, одеваться. Так что помощь осиротелой семье была необходима. Правда, похоже, что помощь была не бескорыстна. Судя по заявлению вдовы, Цивин и Дрожжина оформили генеральную доверенность, по которой они стали распоряжаться недвижимостью и банковскими счетами Баталовых.

Итог - семья артиста лишилась трети своей четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной, мастерской актера на 1-м этаже в том же доме и еще двух квартир, одна из которых - на Кутузовском проспекте, другая - в районе Самотечной площади. Недвижимость отошла Дрожжиной на основании заключенного с Марией Баталовой договора о пожизненной ренте. Как утверждает вдова, на ее счету было 107 тысяч долларов. Кроме денег, пропали документы, ордена и ценности, принадлежавшие Алексею Баталову. Официально опекунство над Марией Баталовой помощниками не оформлено. Проверка СК займет не один месяц.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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