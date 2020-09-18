Бэнкси лишился прав на свое культовое граффити

Таинственный уличный художник Бэнкси проиграл судебную тяжбу с компанией, выпускающей поздравительные открытки, за права на одно из своих самых культовых произведений искусства.

Департамент интеллектуальной собственности ЕС заявил в своем постановлении на этой неделе, что товарный знак Бэнкси для его граффити "Метателя цветов" был подан недобросовестно, и объявил его "недействительным в целом", сообщает Associated Press.

Таинственный художник, который скрывает свое лицо под маской, создал эту работу, также известную как "Любовь витает в воздухе", в Иерусалиме в 2005 году. На ней изображен молодой протестующий в кепке с полузакрытым лицом, бросающий букет цветов.

Решение, которое может быть обжаловано художником, разрешило спор между американской компанией по выпуску поздравительных открыток Full Color Black. и компанией Pest Control Office, которая проверяет подлинность и обрабатывает запросы, связанные с работами Бэнкси.

Американская компания, которая продает продукцию с изображениями его граффити, заявила, что права на товарный знак 2014 года "Метатель цветов", который запатентовал художник, должны быть отменены, потому что Бэнкси не раскрыл свою личностиь. Компания также использовала в иске выражение самого Бэнкси, который в одной из своих книг написал, что "авторское право - для проигравших".

После того, как Full Color Black начала судебное разбирательство, Бэнкси открыл интернет-магазин под названием Gross Domestic Product, чтобы продавать свой собственный ассортимент товаров. Но этот шаг не убедил юристов ЕС.

Ссылаясь на "проявленное неуважение Бэнкси к правам на интеллектуальную собственность", эксперты заключили, что решение художника сохранить свою личность в тайне навредило ему при рассмотрении дела авторских прав по отношению к его граффити и он не может владеть товарным знаком. "Он (Бэнкси) не может быть идентифицирован как бесспорный владелец таких произведений, поскольку его личность скрыта", - утверждается в постановлении юридической инстанции Евросоюза.

Бэнкси начал свою карьеру в окраске зданий распылением в английском Бристоле, затем продолжил наносить граффити в различных районах Лондона, став одним из самых известных художников в мире. Настоящее имя и личность уличного художника неизвестны. Его граффити часто носят провокационный и сатирический характер, как изображение двух улыбающихся целующихся полицейских с желтыми лицами и шимпанзе, которая держит табличку со словами: "Смейтесь сейчас, но однажды я буду управлять".