Что будет с курсом рубля после заседания Банка России

Новости

Посольство РФ потребовало от США разъяснений после репортажа NBC о Крыме 05:18
В "Роскосмосе" рассказали об изменении облика ракеты для полетов к Луне 05:15
Twitter усилит безопасность связанных с выборами в США аккаунтов 04:30
Байден призвал к досрочной отставке Трампа 04:21
Facebook усилит контроль за корпоративным общением своих сотрудников 03:52
Жители Идлиба выступили против присутствия Турции в Сирии 03:25
В Американском институте в иракском Наджафе прогремел взрыв 03:04
В США главный санитарный врач призвал носить маски и после пандемии 02:45
Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 02:39
Прорывное открытие ученых поможет победить метастазы у онкобольных 01:45
Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте МКС 01:38
Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах 01:28
Телеведущая Скабеева вылечилась от коронавируса 17.09.2020
Шведский легкоатлет Дюплантис побил "вечный" рекорд Бубки 17.09.2020
В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом 17.09.2020
Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на десять лет 17.09.2020
"Динамо" начало искать нового тренера после вылета из Лиги Европы 17.09.2020
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве 17.09.2020
В Москве предстанет перед судом банда за легализацию 7,5 тыс. иностранцев 17.09.2020
В Москве ветер повалил 27 деревьев 17.09.2020
Экс-президент банка "Глобэкс" приговорен к трем годам колонии 17.09.2020
Судно для подачи труб "Северного потока 2" возвращается из ФРГ в Калининград 17.09.2020
Лукашенко: Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей 17.09.2020
Новак: Уверен, что "Северный поток - 2" будет достроен 17.09.2020
Турнир "ВТБ Кубок Кремля" по теннису отменен из-за коронавируса 17.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- После коррекции от многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе, российская валюта стабилизировалась в узком коридоре. В то же время динамика мировых рынков, и, прежде всего, растущая нефть, в последние дни создавала все условия для укрепления рубля.

Фото: iStock
Сверхнизкая ставка в США должна положительно отразиться на рубле

Однако все попытки роста заканчивались ничем из-за устойчивого спроса на иностранную валюту. Поэтому более вероятно, что рубль продолжит проявлять нестабильность и относительную слабость как минимум до ноябрьских выборов президента США.

В настоящее время поддержку рублю оказывает стабилизация российского долгового рынка. В предыдущие месяцы он находился под давлением из-за выхода нерезидентов из ОФЗ на фоне относительно низких доходностей гособлигаций и возросших геополитических рисков. Однако последние аукционы российского Минфина демонстрируют высокий спрос на ОФЗ. Правда, в основном он обеспечен отечественными участниками рынка.

Основным фактором, оказывающим давление на рубль, является высокая геополитическая неопределенность, угрожающая новыми антироссийскими санкциями. Это в целом создает неблагоприятный информационный фон, отпугивающий иностранных инвесторов от нашего рынка.

Сопровождающая американскую предвыборную гонку риторика может все чаще носить антироссийский характер. Кроме того, исторически еще со времен СССР отношения между нашими странами ухудшаются, когда Белый дом возглавляет представитель демократической партии. Поэтому, если будет очевидна победа Джо Байдена, это может оказать дополнительное давление на рубль, так как с приходом к власти этого политика возрастут санкционные риски. Если Трамп проиграет выборы, а нефть марки Brent останется в диапазоне 40-50 долларов за баррель, вероятный коридор курса доллара к рублю на конец года составит 75-80.

Геополитика является одним из главных негативных факторов и для рынка госдолга. Его влияние усугубляется относительно низкими доходностями ОФЗ, не покрывающими возросшие геополитические риски. Эта рыночная ситуация вызвана агрессивным снижением ключевой ставки Банком России, поэтому сохранение ставки неизменной на сегодняшнем заседании могло бы быть закономерным шагом. Однако такое решение слабо повлияет на восприятие иностранными инвесторами ОФЗ или даже может вызвать дальнейшее снижение котировок, так как исчезнет драйвер роста стоимости облигаций в виде ожиданий дальнейшего снижения их доходностей вслед за ключевой ставкой.

Фото: iStock
Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Тем не менее, если регулятор сегодня даст сигнал о перерыве в цикле смягчения монетарной политики, это может оказать определенную поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Дело в том, что низкие ставки в экономике являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты. По крайне мере, со стороны него рубль перестанет испытывать дополнительное давление, которое на него оказывают другие факторы.

Одним из них остается переоцененность российской валюты к нефти, отраженная в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent. Сейчас она составляет немногим более 3000 рублей, в то время как в прошлом году находилась в коридоре 3700-4400 рублей, который является более комфортным с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров.

Таким образом, даже если нефтяные цены возобновят рост, рубль будет отставать от них, а в случае ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков и/или внешнеполитической обстановки российская валюта может снижаться опережающими темпами, тем самым сокращая свою переоцененность к нефти.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Посольство РФ потребовало от США разъяснений после репортажа NBC о Крыме
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались
Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена