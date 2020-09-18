Доля безналичных платежей в России по итогам года превысит 70%

Доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года будет лучше прогнозов и превысит 70%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

По ее словам, ранее Банк России ориентировался на показатель 69-70%, но в расчетах выросла доля безналичных платежей в том числе благодаря развитию сервисов ЦБ и тарифной политике по эквайринговым комиссиям. По оценке ЦБ, вклад пандемии в долю безналичных платежей в целом составил около 3%.

"Произошел всплеск спроса на наличные в пандемический период, в период самоизоляции. После этого мы не видели дополнительного спроса на наличные, но те наличные, которые люди сняли, скорее всего, пока остаются на руках", - констатировала Набиуллина. Но по мере восстановления экономики ситуация будет нормализовываться, у людей появится больше уверенности и это приведет к постепенному возвращению наличных денег в банки, считает глава ЦБ.Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, в ходе которой обсуждалась в том числе подготовка проекта бюджета на 2021-2023 годы. Работа над главным финансовым документом страны завершена - на этой неделе он был одобрен на заседании кабинета министров.

Премьер поблагодарил СП за сотрудничество при подготовке федерального бюджета. "Надеюсь, что совместная работа со Счетной палатой продолжится и в стенах Государственной Думы, когда мы будем уже в новом формате обсуждать проект трехлетнего бюджета", - сказал Мишустин. По его словам, документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом.