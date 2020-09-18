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Рубрика: Общество

Эксперт: Лучшая подготовка к школе для ребенка - это игра

Текст: Олеся Салунова
Завтра, 19 сентября, в Южно-Сахалинске открывается второй Международный образовательный форум, где будет представлен ряд технологий развивающего образования дошкольников в игре. Многие из них сегодня успешно работают в некоторых инновационных детских садах страны.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Как определить, готов ли ребенок к школе? Почему в дошкольном возрасте так важно играть, и как родителям включиться в эту игру? Об этом "Российской газете" рассказала модератор дошкольной секции форума, старший воспитатель детского сада № 32 из Зеленогорска Елена Непомнящая.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Елена Сергеевна, не секрет, что многие мамы и папы не умеют играть с детьми или играют нехотя. Как сделать так, чтобы игра приносила родителям удовольствие?

Елена Непомнящая: Игра - это искусство детской субкультуры. И в каждом возрасте она своя. Главное - "поймать волну". Например, в 2-2,6 года у ребенка обычно проявляются режиссерские способности. Но это не значит, что надо ставить спектакли и раздавать роли! В этой игре ребенок играет один - это он режиссер, который разворачивает игру в небольшом пространстве и играет мелкими игрушками, маленькими коробками, не требуя поддержки взрослого.

Но если ребенку уже три, а он не играет - "не гудит", "не шипит", "не рычит", - спешите: в системе какой-то сбой, и малышу необходимо помочь! Как? Становитесь режиссером сами. Например, разложите коврик - это море, а мыльница - корабль. И вот уже он плывет по морю и собирает на борт пассажиров: кошку, собаку, корову. И вдруг вы услышите, что ребенок рычит и несет из своей коробки забытого тигра, которого тоже надо посадить на корабль! Ура! И побольше позитива. Дети любят, когда их истории заканчиваются хорошо.

В зависимости от возраста ребенок в дошкольном возрасте осваивает разные виды игр - режиссерская, образная, образно-ролевая, сюжетно-ролевая, игра с правилами! Мы будем рассказывать о них на нашем форуме. Более того, покажем, как воспитатели и эксперты профессионально разворачивают и поддерживают детскую игру. Кстати, при желании и родители, и педагоги смогут во всем поучаствовать.

Почему детям в этом возрасте важно играть, а не учиться?

Елена Непомнящая: Все сильные стороны личности ребенка формируются во многом благодаря игре, где он свободен и активен, приобретает свой личный опыт общения, взаимодействуя со сверстниками и взрослыми с разных позиций. Сегодня - принцесса или разбойник, завтра - лиса, а послезавтра - гремучая змея! Да, не пугайтесь, если ребенок хочет быть змеей: дети любят любые образы, и это зависит от настроения и от желания выразить свое внутреннее состояние. Здесь его стихия, он хозяин и фантазер, придумывает и воплощает.

И тут очень важна роль педагога, который внесет в игру процесс познания. Например, чтобы превратиться в змею, надо рассмотреть ее на картинке, узнать о ее особенностях, строении, даже о том, что не все змеи ядовитые. Но помимо знаний и игры ребенок получает важнейший опыт коммуникации и выстраивания отношений со взрослыми и детьми. Невозможно научить общаться, не общаясь, - надо это помнить.

Есть ли смысл в подготовительных курсах, на которые торопятся отдать своих детей перед школой некоторые родители?

Фото: Фото из архива Ольги Деменицкой
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Елена Непомнящая: Для дошкольника подготовка к школе - это именно игра. Ребенок легко может освоить и чтение, и умножение, и ориентировку в системе координат, если этого потребуют условия игры. Например, корабль потерял управление, выхода нет - надо переходить на ручное управление, дети называют координаты острова, до которого не дошел корабль. А подскажет универсальный способ применения системы координат взрослый - в роли боцмана, который увлеченно играет вместе с ребенком.

Многие считают, что игра и обучение не могут сосуществовать рядом. Но на самом деле знание питает игру, а игра - подпитывает стремление получать знание.

Но как родителям понять, что ребенок уже готов к школе?

Елена Непомнящая: Сегодня готовность к школе определяется желанием ребенка учиться и важнейшим навыком - "умением учиться", самостоятельно искать способы получения знаний. Например, когда ответ на вопрос ребенок ищет не у взрослого (самый легкий путь), а сначала берет книги, "серфит" в интернете, советуется с друзьями, чтобы найти ответ.

Еще очень важно представить: сможет ли ваш ребенок следовать правилам школьной жизни? Ведь школа - это среда с четкими нормами и правилами. Сможет ли он одеться и собраться сам в школу, сложить учебники в портфель, распределить время на подготовку заданий и личные интересы, выкроить время для общения со сверстниками?

Предметные знания ребенок приобретет в школе, а вот некоторые бытовые навыки приобрести гораздо сложнее, и их время порой стремительно ускользает. Перед школой важно сконцентрироваться не на счете и чтении, а на развитии личностных качеств ребёнка, которому предстоит провести несколько лет жизни в большом коллективе.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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В чем ценность дошкольного возраста?

Елена Непомнящая: Для ребенка возможность прожить дошкольное детство в тех видах деятельности, которые присущи именно дошкольному возрасту, и, прежде всего, в игре - своеобразный пропуск в успешную жизнь. Предвижу ряд возражений: мол, дети и так всегда много играют. Увы, современному родителю сегодня необходимо научиться отличать настоящую игру от организованной взрослым деятельности, связанной с манипуляциями игрушками по замыслу взрослого. Почему это важно? Потому что по-другому невозможно вернуть игру ребенку - я сейчас говорю про развивающую игру. В игре ребенок моделирует реальный мир. Мир, в котором безопасно, где все можно попробовать, и если вдруг что-то не получается, можно всегда "отмотать" назад и вернуться на прежний уровень без вреда для физического и психического здоровья.

Общество Образование

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