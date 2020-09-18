Эксперт предостерег от покупки поддельных билетов в театр

С началом сезона практически у каждого сайта популярного театра появился сайт-двойник, а мошенники все чаще подделывают как электронные, так и бумажные билеты. Гендиректор билетного оператора Ticketland дал рекомендации, как не попасться на уловки и не купить фальшивый абонемент в театр.

"На афишах, в программах театров всегда указан официальный сайт, поэтому для покупки билетов лучше пользоваться ими. Если нет конкретных предпочтений по площадкам, наиболее безопасный способ покупки - сайты крупных билетных операторов", - цитирует Илью Целикова агентство РИА Новости.

Эксперт советует обращать внимание на то, с какого почтового сервера приходит письмо о покупке. Насторожить должны билеты, отправленные с личных, а не с корпоративных адресов. На билете обязательно указана цена и она должна совпадать с той, что вы платите. При этом официальный распространитель всегда выдаст чек.