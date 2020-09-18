Эксперт рассказал о пользе продуктов с высоким холестерином

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор считает неправильным полностью отказываться от употребления продуктов с высоким холестерином. Последний, в основном, синтезируется в организме естественным образом. И только 20% сложного жира поступает вместе с пищей.

По словам доктора, измерять уровень холестерина в большинстве случаев бесполезно, так как он включает в себя как хорошие, так и плохие липиды, передает KP.Ru. "Так, в пожилом возрасте высокий уровень общего холестерина, хотя это странно, защищает от болезней сердца", - отметил Спектор.

Он добавил, что "выделять общий показатель холестерина просто смешно", так как во многих продуктах, например, в омарах, крабовом мясе или рыбьем жире, которые являются частью здорового питания, холестерина в три раза больше, чем во "вредных" говядине, свинине и сале.

Также Спектор отметил, что нет серьезных работ, которые бы подтвердили опасность отказа от завтрака. Вопрос изучался на малочисленных группах людей, где многие пациенты уже имели ожирение и проблемы с обменом веществ.