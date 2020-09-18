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18.09.2020 15:13
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна загадочного эликсира из 2000-летней китайской гробницы

Текст: Денис Передельский
Фото: Xinhua Фото: Xinhua
Фото: Xinhua

Китайские археологи завершили исследование жидкости из древнего бронзового сосуда, который был обнаружен в гробнице периода правления династии Западная Хань. Анализ показал, что это был спирт.

Фото: iStock
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Как сообщает China.org.cn, древний спирт в бронзовом сосуде был обнаружен при проведении раскопок в центральной части Китая. В мае этого года археологи, работавшие в провинции Хэнань, вскрыли гробницу возрастом около 2000 лет. В ней и была сделана редкая находка - несмотря на солидный возраст, жидкость в сосуде сохранилась. Всего было найдено чуть более 3000 мл.

От жидкости были отобраны пробы для лабораторного анализа. Тестирование показало, что она является спиртом. Точнее, это было лекарственное средство, настойка на спирту. По данным Института культурных реликвий и археологии Санмэньси (города, где был найден сосуд), эта смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.

"Отчет о тестировании жидкости показывает, что это мог быть сосуд для питья, а "ликер" можно было наливать из небольшого отверстия сверху", - рассказал Чжэн Личао, глава института.

Действительно, сам сосуд представляет собой весьма любопытный артефакт. Он был изготовлен из бронзы с изогнутой горловиной в форме шеи лебедя. Ранее было установлено, что артефакт относится к периоду правления династии Западная Хань (206 год до н.э. - 25 год н.э.).

"В настоящее время мы продолжаем анализ изотопов углерода и азота и другие исследования жидкости, чтобы получить больше информации о сырье, из которого она была изготовлена, процессе производства и функциональном предназначении этого напитка", - отметил профессор Ян Иминь, член Китайской академии наук.

Фото: DHA
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Добавим, что гробница, в которой был найден сосуд, расположена в деревне Хоучуань рядом с Санмэньси. Судя по ее архитектуре, она также была возведена во времена ранней династии Западная Хань. Личность ее владельца пока установить не удалось.

Известно, что это был мужчина ростом около 1,8 метра. Останки плохо сохранились, поэтому их анализ не позволил определить возраст погребенного мужчины и причину его смерти.

Вероятно, это был человек достаточно высокого положения. На это указывают предметы, найденные в усыпальнице. Помимо упомянутого бронзового сосуда внутри археологи обнаружили целый набор изделий из бронзы, нефрита и металла, а также множество керамики.

Город Санмэньси богат историческими реликвиями. Он был расположен между городами Сиань и Лоян, двумя древними китайскими столицами. Санмэньси был важной военной базой, а также крупным торговым центром, поскольку стоял на одной из главных транспортных артерий тех времен.

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