Курильщиков предупредили о возможных фатальных последствиях для мозга

Новое исследование ученых из Хельсинского университета показало: курение может стать одной из причин кровоизлияния в мозг.

Ученые обработали клинические данные более чем 16 000 пар финских близнецов, которые родились в 1958-1974 годах. Медики наблюдали за ними не менее 42 лет (в период с 1976 по 2018 год). В результате обработки данных было выявлено 120 случаев смертельного внутримозгового кровоизлияния среди близнецов, причем умирали курильщики со стажем. К слову, курение - это было единственное различие в образе жизни пар близнецов. Таким образом, подтвердилась гипотеза ученых, что курение - это один из факторов, провоцирующих кровоизлияние в мозг: заядлые курильщики умирали в 3 раза чаще по сравнению с некурящими. Причем этот факт относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Средний возраст тех, кто умер от внутримозгового кровоизлияния, 61,4 года.

"Это долгосрочное исследование на близнецах подтверждает связь между субарахноидальным кровоизлиянием (САК) и курением", - сказала доктор Роуз-Мари Робертсон из Американской кардиологической ассоциации. - Отказ от курения - это важный компонент первичной профилактики САК".