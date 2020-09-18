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18.09.2020 14:34
Рубрика: Экономика

Федор Конюхов поможет создать на Эльбрусе курорт мирового уровня

Текст: Алексей Дуэль
Легендарный путешественник Федор Конюхов получил приглашение заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева принять участие в обсуждении проекта превращения Эльбрус в курорт мирового уровня. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Юрий Трутнев курирует в правительстве вопросы развития регионов Северного Кавказа. Федор Конюхов впервые покорил Эльбрус в 1992 году в рамках подготовки к экспедиции на Эверест.

Фото: Instagram.com/salomonRussia/
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Вице-премьер отметил, что Эльбрус - одна из семи высочайших вершин континентов Земли, его склоны круглый год покрыты льдом и снегом, здесь есть все возможности для самых разных спортивных активностей круглый год.

"Гора Эльбрус притягивает к себе туристов, - констатировал Юрий Трутнев. - Одна из задач, которую ставит перед собой правительство, сделать так, чтобы она стала гордостью для россиян, чтобы были созданы условия для туризма международного уровня, чтобы во всем мире люди хотели приехать на Эльбрус и вернуться туда обратно. Первоочередная задача, которую мы перед собой ставим, - развитие туристической инфраструктуры, создание комфортных условий для отдыха и развлечения людей".

Федор Конюхов отметил, что за прошедшие с его первого покорения Эльбруса 28 лет в этих местах многое изменилось: построены современные горнолыжные подъемники, проложены новые спуски и альпинистские маршруты. Все это, считает легендарный путешественник, способствует росту привлекательности Эльбруса для туристов. Однако, по его мнению, необходимо продолжать развивать качественную туристическую инфраструктуру - ее пока недостаточно.

Фото: iStock
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Вице-премьер пригласил Федора Конюхова принять участие в обсуждении проекта по созданию на базе Эльбруса курорта мирового уровня, добавила пресс-служба аппарата вице-премьера.

"Мы должны привлекать в работу по созданию качественных условий для альпинистов и горных туристов таких экспертов мирового уровня, как Федор Конюхов, - объяснил Юрий Трутнев. - У его команды есть богатейший опыт организации экспедиций высшей категории сложности во всех уголках мира. Они на практике представляют, что нужно территории, чтобы стать еще более привлекательной для туристов и спортсменов, на что нужно более пристально обратить внимание".

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