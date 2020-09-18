Генконсульство РФ: В Турции в ДТП пострадали 11 россиян

По меньшей мере 11 туристов из России получили травмы различной степени тяжести в ДТП близ турецкой Аланьи, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.
По данным российских дипломатов, состояние большинства пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Сообщается, что инцидент произошел в полдень по местному времени в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. Водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего многотонная машина протаранила земляную насыпь и перевернулась.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.