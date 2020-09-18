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18.09.2020 16:45
Рубрика: Власть

Генконсульство РФ: В Турции в ДТП пострадали 11 россиян

Текст: Владимир Шилов
По меньшей мере 11 туристов из России получили травмы различной степени тяжести в ДТП близ турецкой Аланьи, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

По данным российских дипломатов, состояние большинства пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

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Сообщается, что инцидент произошел в полдень по местному времени в местечке Авсаллар между Аланьей и Манавгатом. Водитель автобуса, перевозившего 14 россиян, не справился с управлением, в результате чего многотонная машина протаранила земляную насыпь и перевернулась.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

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