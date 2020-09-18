Глава МИД Беларуси рассказал о возможных ответных санкциях Минска против ЕС

Глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещал, что Минск "адекватно ответит" на любые европейские санкции.

По мнению министра, в качестве контрмеры рассматривается возможность изменения "порядка функционирования" аккредитованных в Беларуси иностранных СМИ.

"Естественно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги ", - отметил глава внешнеполитического ведомства республики. Его слова приводит ТАСС.

Минск, продолжил он, первым никогда не пойдет на ухудшение отношений с ЕС - "важным партнером" республики. "Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - констатировал Макей.