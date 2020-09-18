Главы восточных регионов ФРГ поддержали "Северный поток-2"

Главы восточногерманских земель ФРГ призвали правительство во что бы то ни стало завершить строительство газопровода "Северный поток-2", пишет Spiegel со ссылкой на проект протокола восточногерманской конференции.

Принадлежащие к центристским и левым партиям главы правительств регионов поддержали газопровод несмотря на противодействие со стороны оппозиции. Сторонники идеи указали на необходимость продолжения диалога с Москвой в сфере энергетики, так как возможная заморозка газопровода неминуемо приведет к огромным экономическим потерям для немецкого бизнеса.

Напомним, в пятницу Бундестаг отказался голосовать по существу по выдвинутому партией "Зеленые" предложению об остановке "Северного потока-2". Решением большинства депутатов документ был передан для дополнительного изучения вопроса в профильный комитет.