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18.09.2020,  
17:43
Текст:  Алексей Брусилов

Индийская армия получила Т-72М1 Ajeya MK2 с новой "реактивной броней"

Модернизированный индийский Т-72М1 Ajeya MK2 с новой "реактивной броней" уже в войсках. В Сети появилась фотография, запечатлевшая перевозку танка на железнодорожной платформе.

Кроме него этим же составом перебрасывает и Т-90С Bhishma. Можно предположить, что техника будет задействована в каких-то совместных испытаниях или учениях.

Фото: Fotoarchiv Slezského zemského muzea / wikimedia.org
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До недавнего времени в этой стране на танки устанавливалась навесная динамическая защита, похожая на российский "Контакт-1", созданный еще в первой половине 80-х годов. Его особенностью является способность противостоять только кумулятивным боеприпасам.

Позже появился встроенный "Контакт-5", который эффективно обезвреживал и бронебойные подкалиберные снаряды. Он как раз и установлен на выпускаемые по лицензии Т-90С.

Как считают военные эксперты, именно эта разработка стала примером для индийских конструкторов. Первоначально такая "реактивная броня" была смонтирована на национальном танке Arjun Mk.1A, а затем очередь дошла и до Т-72М1.

Сообщается, что "семьдесят вторые" также получили двигатели В-46-6, мощность которых доведена до 1000 л.с.

Возможно, сейчас выяснится, насколько эти силовые установки долговечны в условиях реальной войсковой эксплуатации.

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