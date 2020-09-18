Индийская армия получила Т-72М1 Ajeya MK2 с новой "реактивной броней"

Модернизированный индийский Т-72М1 Ajeya MK2 с новой "реактивной броней" уже в войсках. В Сети появилась фотография, запечатлевшая перевозку танка на железнодорожной платформе.

It seems @DRDO_India Ajaya MK2 is doing more than sitting ideal, here a 'RARE' snap while going for trails with a regt of T-90



This T-72M1 has better ERA cover & mobility compare to T-90 bhishma.@VinodDX9 @sayareakd @Firezstarter1 @AssaultArmoured @singhshwetabh71 @I30mki https://t.co/bLO1xZNd4C pic.twitter.com/0FxqAfvKrl — KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) September 15, 2020

Кроме него этим же составом перебрасывает и Т-90С Bhishma. Можно предположить, что техника будет задействована в каких-то совместных испытаниях или учениях.

До недавнего времени в этой стране на танки устанавливалась навесная динамическая защита, похожая на российский "Контакт-1", созданный еще в первой половине 80-х годов. Его особенностью является способность противостоять только кумулятивным боеприпасам.

Позже появился встроенный "Контакт-5", который эффективно обезвреживал и бронебойные подкалиберные снаряды. Он как раз и установлен на выпускаемые по лицензии Т-90С.

Как считают военные эксперты, именно эта разработка стала примером для индийских конструкторов. Первоначально такая "реактивная броня" была смонтирована на национальном танке Arjun Mk.1A, а затем очередь дошла и до Т-72М1.

Сообщается, что "семьдесят вторые" также получили двигатели В-46-6, мощность которых доведена до 1000 л.с.

Возможно, сейчас выяснится, насколько эти силовые установки долговечны в условиях реальной войсковой эксплуатации.