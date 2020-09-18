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18.09.2020 16:48
Рубрика: Общество

На Юпитере сфотографировали шторм, способный поглотить Землю

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA, ESA, STScI, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL team Фото: NASA, ESA, STScI, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL team
Фото: NASA, ESA, STScI, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL team

Команда космического телескопа Hubble опубликовала уникальный и весьма четкий снимок, на котором запечатлен грандиозный шторм на Юпитере. Он вырос до такого размера, что с легкостью мог бы поглотить всю Землю.

Фото: NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill
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Снимок с комментарием к нему опубликован на официальном сайте Hubble. Сообщается, что это последнее на данный момент изображение Юпитера, полученное этим космическим телескопом. Снимок был сделан 25 августа 2020 года, когда Юпитер находился в 653 миллионах километров от Земли.

Изображение получилось очень четким, что дало исследователям новые данные для изучения необычной атмосферы этой огромной планеты. Его уникальность заключается в том, что телескопу удалось заснять сразу несколько интересных объектов. Например, на новом снимке видна Европа, ледяная луна Юпитера.

Но особое внимание ученых привлек к себе мощный шторм, который виден в средних северных широтах в виде яркого, белого пятна. Уже подсчитано, что движется он со скоростью 560 километров в час. Впервые этот весьма протяженный шторм был замечен 18 августа 2020 года, после чего появился в поле зрения еще один раз.

"Хотя в этом регионе обычно возникают штормы, часто даже сразу по несколько штормов одновременно, это конкретное возмущение, похоже, имеет более крупную структуру, чем у предыдущих штормов, - пишут исследователи. - За главным шлейфом тянутся маленькие темные сгустки, вращающиеся против часовой стрелки. В прошлом ничего подобного не было".

Фото: iStock
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Ученые считают, что это может быть началом процесса формирования гораздо более вытянутого "пятна", которое, безусловно, будет доминировать в северном полушарии. Возможно даже, что оно будет способно конкурировать по своим размерам с легендарным Большим красным пятном, которое доминирует в южном полушарии.

Кстати, на снимке Hubble видно, как Большое красное пятно, вращающееся против часовой стрелки, буквально рассыпается в облаках, лежащих перед ним, и образует целый каскад белых и бежевых "лент". Этот шторм в настоящее время имеет исключительно насыщенный красный цвет, а его ядро и край кажутся темно-красными.

Исследователи говорят, что сейчас размер Большого красного пятна составляет около 15,8 тысячи километров в поперечнике. То есть оно достаточно большое, чтобы поглотить Землю. При этом супершторм, похоже, постепенно утихает. По сравнению с наблюдениями 1930 года, это пятно уменьшилось в размерах. В то же время отмечено, что скорость его уменьшения, вероятно, тоже замедлилась. Причина уменьшения этого пятна для ученых пока - полная загадка.

Слева от газового гиганта на снимке видна вышеупомянутая Европа. Считается, что под ее ледяной поверхностной коркой находится жидкий океан. Это предположение делает ледяную луну Юпитера одной из основных целей в поисках пригодных для жизни миров за пределами Земли. Еще в 2013 году было объявлено, что Hubble обнаружил водяной пар, поднимающийся с холодной поверхности Европы в нескольких локализованных шлейфах около южного полюса.

Добавим, что сразу несколько стран планируют отправить на Европу свои миссии в ближайшие годы.

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