Израиль ввел повторный карантин из-за коронавируса

Жителям страны запрещено без веских оснований отдаляться от дома более чем на километр. Массово отменены поезда и автобусы, закрыты школы. Сообщается, что общенациональные ограничения продлятся по крайней мере до первой половины октября.

В правительстве надеются, что это позволит не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусом во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать уже этим вечером.

Решение о введение карантина связано с резким увеличением числа новых случаев COVID-19. По официальным данным, за сутки в стране зарегистрировано более 5 тысяч инфицированных.